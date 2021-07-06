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    市場疫情連環爆 侯友宜：全台灣都不可能置身事外

    近日台北市市場爆發武漢肺炎群聚感染，從北農到環南市場群聚事件，共有172位新北市民確診。對此，新北市長侯友宜表示，全台灣都不可能置身事外。（資料照）

    近日台北市市場爆發武漢肺炎群聚感染，從北農到環南市場群聚事件，共有172位新北市民確診。對此，新北市長侯友宜表示，全台灣都不可能置身事外。（資料照）

    2021/07/06 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，從北農到環南市場群聚事件，共有172位新北市民確診。對此，新北市長侯友宜表示，全台灣都不可能置身事外。

    侯友宜晚間在臉書發布貼文，民國67年他還在中央警官學校念書時擔任伙委，每次只要加菜，常常都得一大早和同學到環南市場採購，其中又有許多攤商都是從中南部北上打拼，讓他倍感親切，「批貨時好像和小時候在市場裡的長輩們互動，寒暄問候，親切又熱鬧，充滿濃濃的人情味。」

    侯友宜說，批發市場集結全台南北人流，批發商、小攤商、貨車司機、理貨員、拍賣員各司其職，日復一日，人與人的感情跨越縣市的界線，這裡是他們賴以為生之地、夢想的起點，「小時候家裡賣豬肉，我最常說，父母是用一雙油膩膩的手、賺錢把我養大。」

    而面對這波疫情挑戰，新北市第一時間清消批發市場、擴大匡列，積極阻斷隱形傳播鏈，所有出入人員也都得持篩檢陰性證明或是確認施打疫苗者才能進入。他表示，這些措施雖然帶來不便，但政府有責任要確保批發市場有安全的工作環境，維護攤商們的工作權和生存權。

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