勿讓暑假成弱勢童營養破口 立委籲提出供餐替代方案

民進黨立委鍾佳濱、陳秀寶、伍麗華和國民黨立委萬美玲今天共同舉行「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/07/07 11:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、陳秀寶、伍麗華和國民黨立委萬美玲今天共同舉行「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會，鍾佳濱表示，疫情衝擊下，對弱勢學童而言，寒暑假沒有提供營養午餐更可能造成三餐不繼，呼籲教育部檢討供餐方式，並針對餐券提出替代方案。

政府1年編列21億元補助20萬名左右的經濟弱勢學童上課期間及寒暑假午餐費，鍾佳濱與民間團體合作進行問卷調查了解實際成效，鍾佳濱指出，位於市區的學校最常採用發放餐券發放，但是在偏鄉地區較不實用，以學校備餐或發放實物為主，建議教育部提出餐券替代方式，例如發放現金或整合鄰近需求結合外送平台供餐，或借用民間團體力量，針對不適合使用餐券的地區，善用勞動部安心即時上工方案，結合當地人力滿足學童用餐需求。

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鍾佳濱指出，並請教育部及早因應，提出微解封方案，如果到時候學校可以開放作為部分學生活動場域的話，應盡早訂定相關指引，讓學校可以依照指引開放到校學習活動或用餐。

伍麗華表示，偏鄉食材運送是艱難挑戰，請教育部主責，啟動盤整偏鄉學區內重疊餐飲和食材運送需求，研議偏鄉學校與社區據點共食的可行方案，協助偏鄉得到好的食材運送方式，整合出好的供餐方式。

陳秀寶指出，去年全國低收入戶請領戶數是10年來第二高，今年第一季達到9萬多戶也是達到新高，今年因為家庭年收入減少，需要扶助的戶數會比往年都還多，而經濟弱勢家庭的學童受到疫情衝擊更大，可能得到資源相對減少，長達60天的暑假，教育部應積極滾動檢討弱勢學童相關協助。

萬美玲指出，桃園市經濟弱勢學生約1萬6千多名，今年為了減少移動，今年餐券改用現金發放，但是只有每餐50元，如果沒有其他社福團體協助其實是不夠的，中午真的吃不到什麼，幾乎無法吃到營養均衡的午餐，連吃飽都有困難。

屏東賽嘉國小校長曾有欽表示，偏鄉學童經濟弱勢比例高，疫情期間尤其暑假，學生沒有營養午餐更可能造成學童營養破口，希望透過學生的營養午餐一致性的供應，可以建立部落互相支持系統。

大享食食育協會秘書長黃嘉琳表示，發放現金和餐券都有些問題要解決，協會今年暑假在雙北透過里長提供2千多份冷凍即食食品給弱勢學童的經驗，由團膳公司製作冷凍食品，不僅可以讓團膳業員工保有工作，也讓弱勢學童家庭三餐溫飽。

教育部國教署學安組長林良慶表示，教育部已主動跟勞動部洽商啟動安心即時上工方案，目標以鐘點人力協助弱勢學童學習和照顧；針對寒暑假期間學童用餐部分，除了現金、餐券，就近自助餐合作，還有食物包，讓孩子在家不會餓肚子，也有一致性的物資發放，各縣市有因應不同狀況有各自的供餐模式。

林良慶指出，對於食材運送，教育部和農委會、原民會已有開會研商，會請原民會彙整協助的小農和團體資料，由農委會以圖資方式呈現位置，教育部針對選定位置檢視鄰近學校有哪些，協助就近取得食材。

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