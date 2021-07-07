擋國民黨公投不在籍投票修正案 立院談話會表決：不開臨時會

國民黨立委身穿「台灣需要疫苗」白色T恤，抗議民進黨團擋公投不在籍投票修法。（中央社）

2021/07/07 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文。立院今召開全院委員談話會，決議是否通過提案。經討論，各黨團對於議案的急迫性、通訊投票等問題，仍無法達成共識，最終訴諸表決，民進黨團以人數優勢成功擋下國民黨團提案，不再開臨時會。

國民黨團提案，從7月7日至7月16日召開為期10天的第10屆第3會期第2次臨時會，審議公投法修正草案。游錫堃昨日召集朝野黨團協商，各黨團未有共識，今召開談話會處理，最終上演表決戰。

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談話會中，提案人國民黨團書記長鄭麗文表示，8月28日的4項公投因疫情延期至12月18日，凸顯現行公投法有關延期投票、不在籍投票的兩大漏洞，必須補齊才對得起人民；事實上，中選會去年5月就把專法送至行政院，草案卻躺了一年，應為公投留下可長可久的制度，呼籲民進黨不要再擋臨時會。

時代力量黨團總召邱顯智指出，中選會因疫情考量決定延後公投，有關投票方式是否也要相應調整，可以討論。移轉投票部分，讓不在戶籍地的民眾不用返鄉投票，警消、軍人也可就近投票，避免群聚狀況造成更多風險，應該能調整、增訂，至於通訊投票部分社會仍有爭議，我們也有所保留。

民眾黨團總召邱臣遠說，我們肯定中選會延期公投，希望召開臨時會解決相關問題；現行公投法第23條，將公投日定於8月第4個星期六，規定過於明確，缺乏行政裁量空間，公投法第25條也規定，主管機關辦理全國性公投，得以不在籍投票方式為之，中選會草案已在行政院躺了1年多，此時不審更待何時？

民進黨團副幹事長黃世杰表示，國民黨團提案要求要在短短兩週的臨時會中，處理公投法修正，其條文明確目的就是要採通訊投票執行不在籍投票，雖也有移轉投票部分，但我們認為這議題沒有急迫性，不適合在短時間內倉促、草率通過，中選會也已表示，在第一次實施前需要1到2年的籌備時間，確保正確性。

黃說，我們不反對不在籍投票，應建立移轉投票制度，但若草率通過修法，不給獨立選務機關中選會充分時間準備、執行，民主選舉政策將受到更大傷害，回顧歷史，戒嚴時期的選舉爭議，總統直選選舉方式和投開票過程，這不只是技術性問題，不應草率處理。（11：02更新）

立院今召開全院委員談話會。（記者謝君臨翻攝）

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