立院今召開全院談話會 時力黨團呼籲朝野支持召開臨時會

時力黨團今再發聲明，呼籲朝野支持召開臨時會；圖為時力黨團昨於朝野協商前，針對臨時會議題提出相關訴求。（記者吳書緯攝）

2021/07/07 10:00

〔記者吳書緯／台北報導〕針對國民黨團提案開臨時會，立法院長游錫堃今召開全院委員談話會處理，預計上演表決大戰；立法院時代力量黨團今表示，支持召開臨時會，處理公投法和處理紓困缺失，時力黨團也已提黨團版「公投法」修正草案，將公投日期改為彈性處理和移轉投票。

立法院長游錫堃昨召集朝野黨團，協商是否召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」，但由於朝野無法達成共識，游錫堃裁示全案於今日全院委員談話會處理，預計上演表決戰。

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立法院時力黨團今發聲明指出，有鑑於不在籍投票規定是從2017年修正「公民投票法」時，即納入的規定，但迄今中選會所提出的「移轉投票」設計的不在籍投票專法，仍躺在行政院裡，出不了行政院大門。

時力黨團表示，執政黨2019年強推「公投法」修法時，時力黨團就曾提出「移轉投票」設計的不在籍投票「專章」，但遭到擱置，而這次嚴重的武漢肺炎疫情，凸顯出現行「公投法」僵化的投票日規定，這是2019年執政黨強修的結果，及可以讓國人避免大規模移動的不在籍投票的重要性。

因此時力黨團表示，已於昨日向立法院遞交黨團版本的「公投法」修正草案，修正內容重點包含，將投票日規定修正回2017年版的彈性規定；其次是增訂以移轉投票設計為核心的不在籍投票專章，例如戶籍地在高雄，但旅居台北工作或生活的國人，可以申請移轉投票在台北投，以避免為了投票而跨縣市的防疫風險。

時力黨團提到，立法院今進行談話會，將處理國民黨團提出的臨時會議程，時力黨團會持續與其他在野黨溝通，爭取將時力黨團版本的「公投法」修正草案納入臨時會議程之中。

此外，時力黨團表示，也會爭取將黨團版本的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案納入臨時會議程中，以處理疫情嚴峻三級警戒當下承租人所面臨到的困境。

時力黨團提到，紓困4.0實施後，許多時力黨團先前所提出擔憂的「紓困孤兒現象」、紓困缺失等狀況一一浮現，因此呼籲朝野各黨團，應再次召開臨時會，一同面對處理這些問題，讓國人能更安心的一同度過這波疫情。

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