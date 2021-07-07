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    美日接連強調「介入台海」 范世平：習近平力有未逮

    台師大政研所教授范世平表示，習近平對美日介入台海力有未逮。（美聯社檔案照）

    台師大政研所教授范世平表示，習近平對美日介入台海力有未逮。（美聯社檔案照）

    2021/07/07 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋艦隊司令帕帕洛（Sam Paparo）先前公開表明職責是防止中國武統台灣，而日本副首相麻生太郎近日又提到若中國侵犯台灣，日美必須共同防衛；對此，台師大政研所教授范世平6日深夜11點40分在臉書發文表示，這顯示出習近平對美日介入台海力有未逮。

    范世平表示，當中國領導人習近平在7月1日於百年黨慶大會中重申統一台灣，警告美國與日本不要介入台灣問題，結果卻是適得其反，美國太平洋艦隊司令帕帕洛說：「無論是明天、明年還是6年後，對於印太艦隊或印太司令部，都有責任準備應對美國的威脅」，表明將與盟友挫敗中國任何以武力犯台的企圖。

    范世平指出，日本副首相麻生太郎也表明，中國若侵犯台灣，「接下來就輪到沖繩」，中國也在製造日本內部分裂，日本應將中國犯台視為的「存立危機事態」，也就是「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，日方須依安全保障相關法制行使集體自衛權，「日、美就必須一起防衛台灣」

    范世平認為，種種跡象都顯示出，「美日已經把保衛台灣檯面化了，不裝了」，也凸顯中國領導人習近平對美、日介入台海安全的無奈與力有未逮。

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