中國對西方科技巨頭下手 學者：習近平恫嚇台灣回歸只剩荒謬

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，若西方科技巨頭因此撤出香港，這也使得中共總書記習近平（見圖）在中共黨慶中以「一國兩制」恫嚇台灣回歸的說法，只剩下荒謬。（歐新社）

2021/07/06 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，因香港政府5月提議修改個人資料（私隱）條例，導致臉書、推特與Google私下警告香港政府，若繼續進行其修改個人資料（私隱）條例，恐停止在香港的服務。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，若西方科技巨頭因此撤出香港，這也使得中共總書記習近平在中共黨慶中以「一國兩制」恫嚇台灣回歸的說法，只剩下荒謬。

「繼開除議員資格、逮捕黎智英、關閉香港《蘋果日報》之後，中國政府終於對西方的科技巨頭下手了。」沈榮欽在臉書表示，因為香港反送中時，不少抗議者搜尋黑警等資料上網，香港特首林鄭月娥修改個人隱私條例，對於「肉搜」者最高罰鍰100萬港幣及5年徒刑；更有甚者，港府不以此為滿足，科技巨頭的員工可能會因為用戶肉搜而遭到刑事調查與起訴定罪，林鄭則認為該法就像國安法一樣，都是維持香港穩定的必須。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽說，中國政府先是毀了立法局之後，然後摧毀反對黨，大規模逮捕香港民主人士，接著是媒體，現在終於到科技巨頭了；香港不僅內地化，在某些方面甚至不如上海等城市，為虎作倀的林鄭月娥，要徹底摧毀港人的自由意識，並在教育與資訊上進行大規模洗腦，連根拔除民主思想。

沈榮欽指出，過去不少人主張，鑑於香港對於中國投資、出口與技術上的重要性，中國不太可能摧毀香港賴以維生的自由基礎，但事實證明不然，港府已經證實台灣駐港人員不願簽署「一中同意書」，必須全數撤離香港，港府也撤出在台服務機構，徹底斬斷雙方的官方管道；中國正在照計劃進行，逐步剝奪香港的自由，習近平願意為了政治服務而犧牲經濟利益，他不在乎香港成為死城。

沈榮欽說，包括Google、Facebook、Twitter、Apple和 LinkedIn在內的「亞洲網路聯盟」（Asia Internet Coalition）致函港府，呼籲修改模糊的條例，如果港府堅持這種可能令其員工身陷囹圄的法規，這些企業最終也許別無他法，只得被迫退出香港。

「但是這樣一來，正好遂行中共所願。」沈榮欽直言，在中共百年黨慶中，習近平已經不再如前任一樣高舉承諾香港「五十年不變」的鄧小平，他更嚮往的是毛澤東時代的個人崇拜，將自己提升到與毛澤東同樣的地位。沈榮欽認為，在缺乏防火牆的香港，西方科技巨頭的撤出，更有利於去除港人的自由民主思想，改造香港成習近平心中的共產國際天堂「一個缺乏個人思想，凡事服從共產黨領導，努力為國生產的機器人大軍，除此之外，香港什麼都不是」。

沈榮欽強調，這也使得習近平在黨慶中以「一國兩制」恫嚇台灣回歸的說法，只剩下荒謬，「而台灣有人隔海唱和兩岸一家親與呼應中國疫苗，其目的也就不言可喻了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法