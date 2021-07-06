粗魯留言「耶魯公衛出來的西瓜」爭疫苗 黃偉哲：對長者太不禮貌

台南市長黃偉哲（見圖）6日強調，今天剛剛收到衛福部回函，將請大專院校送交實習生名冊，比照實習處所造冊施打疫苗。（圖擷取自黃偉哲臉書直播畫面）

2021/07/06 20:27

〔記者王姝琇／台南報導〕有網友透過臉書留言，自稱身為藥局實習生卻未列入施打疫苗優先順位，直指「都開始實習多久了，每天都在高風險場所工作，憑什麼第五順位的老人比我們第一順位還優先……」台南市長黃偉哲今天（6日）公開回應，認為這樣的言論對長者非常不禮貌；他強調，一直都向中央爭取，今天甫收到回函，將請大專院校送交實習生名冊，比照實習處所造冊施打疫苗。

黃偉哲今天於防疫記者會上讀出這段留言：「欸，耶魯公衛出來的西瓜，請問一下，到底為什麼公文明確表示藥局實習生是疫苗施打第一順位，而你的衛生局到現在還在研議中；我們都開始實習多久了，每天都在高風險場所工作，憑什麼第五順位的老人比我們第一順位還優先…你這種既錯誤又民粹的逆時針施打順序就是防疫破口的始作俑者。」

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「你叫我們西瓜，我們就算了。」黃偉哲表示，他認為這樣的言論對長輩相當不尊重，施打順序是中央訂定的，當初要優先施打年長者，是因這次COVID-19死亡有相當高比例是年長者，基於同島一命，所以優先給老人施打，「希望不要批評他們先打」。

黃偉哲也秀出今天剛收到中央來函的公文，他說，原先中央規定實習生是在大醫院、在教學醫院實習者的優先，在社區、以及社區藥局等等實習的部分，並強調一直持續在跟中央爭取納入優先施打，今天終於正式收到回函。

台南市衛生局表示，衛生福利部考量實習生除醫療院所外，亦可能至藥局或其他醫事機構、衛生所、護理之家或長照機構等處所實習，因此仍須請大專院校提前送交實習生名冊，以依循第一類、第二類或第五類公費接種對象之造冊程序，將實習生比照實習處所之工作人員納入接種對象。

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網友透過市長臉書留言表示，身為第一順位疫苗接種對象，卻未被列入優先施打名單；黃偉哲認為，該名網友的用字遣詞對長者相當不禮貌。（記者王姝琇攝）

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