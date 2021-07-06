國產疫苗炒股爭議 立委籲：重罰不實重訊

民眾黨立委張其祿開線上記者會指出，去年高端發布不實重大訊息僅被罰3萬元，應仿效先進國家加重罰則，遏止不肖分子惡意利用。（張其祿提供）

2021/07/06 16:20

〔記者陳昀／台北報導〕國產疫苗股價劇烈波動引發炒股爭議，民眾黨立委張其祿今天開線上記者會質疑，外界各項消息讓股價無法反映市場價值，造成投資人莫大投資風險，尤其去年高端發布不實重大訊息僅被罰3萬元，應仿效先進國家加重罰則，遏止不肖分子惡意利用；金管會證期局代表回應，將思考精進重訊管理作為。

張其祿說，我國疫苗尚未完全到位，國產疫苗的「股價」卻劇烈波動，除了已上櫃的高端疫苗公司一年半以來已經上漲13倍之外，近期（6月23）甫興櫃登錄的聯亞藥也大漲，雖然蔡總統已澄清沒有炒股疑慮，但股價劇烈波動皆源於外界各項消息，顯示國產疫苗股價無法真實反應市場價值，並非公開發行市場健康投資行為。

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張其祿提到，去年11月24日晚間，台灣多家媒體接連報導高端疫苗將外銷馬來西亞，高端隨後則發布重訊說，11月13日已與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署協議備忘錄，但MGB官網公告的協議備忘錄簽署日期卻是11月20日，雙方同意在簽署備忘錄後1個月內支付價金，與重訊公告的「2週內」支付明顯不同，該重訊更遭到櫃買中心開罰3萬元，但僅罰3萬元真的有用嗎？

張其祿指出，目前除檢調單位立案調查高端疫苗是否有炒股嫌疑外，外媒《金融時報》近日報導此案並稱，此次調查已經顯示台灣金融業「炒股」的嚴重性，且台灣金融監管機構，缺乏必要的法律權力打擊相關問題，他認為，金管會及櫃買中心應主動控管上市櫃之國產疫苗公司及關係企業，提升上市櫃公司重大公司治理及社會公益訊息發布之監督與處罰手段。

張其祿還說，目前針對公司發布不實重大訊息的行政罰鍰非常輕微，亦造成上市櫃公司的「道德風險」問題，即藉不實訊息來拉抬股價，先進國家對於在證券市場上釋放不實訊息，抑或未踐履重訊承諾等，皆會被視為「證券詐欺」，且罰則極重。例如在美國為聯邦C類重罪，最高20年監禁、500萬美元之罰款；新加坡則是最高7年監禁、25萬新幣罰款；加拿大相關罰則為最高監禁14年及罰款；英國則是最高監禁10年及罰款。

金管會證期局簡任稽核張懿心說，政府目前對股市皆有監督管理機制，對於相關個案炒作或交易異常，將依規定辦理並配合檢調偵辦；櫃買中心主秘湯鐵漢也說，針對開盤前媒體報導及盤中訊息，監視部門會請發行公司澄清，並確保資訊正確、即時性，針對發佈不實重訊的罰則，會考量和平性、一致性來滾動式檢討，也呼籲民眾以公開觀測站作為公司發布正式訊息的最後一句。

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