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    徐巧芯測試疫苗預約登記成功 朱立倫戲稱：原來超過50歲了

    國民黨前主席朱立倫捐贈防疫物資給台北市獸醫師公會。（朱立倫辦公室提供）

    國民黨前主席朱立倫捐贈防疫物資給台北市獸醫師公會。（朱立倫辦公室提供）

    2021/07/06 15:20

    〔記者林良昇／台北報導〕行政院政務委員唐鳳規劃的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台網站上線，外島率先試辦，不過，台北市議員徐巧芯測試時登記成功，國民黨前主席朱立倫今開玩笑說，他都不知道徐巧芯看起來30歲，沒想到實際年齡超過50歲了。

    朱立倫今在台北捐贈獸醫師公會防疫物資，由台北市獸醫師公會理事長楊振東代表接受，台北市議員楊靜宇、徐巧芯、鍾小平、李明賢等人皆陪同。

    對於獸醫師反應未被排在疫苗施打優先順序，朱立倫表示，疫苗施打的公平和優先順序很重要，每一天面對這麼多毛小孩的獸醫師都還不能打疫苗，很多在背後工作的政府幕僚可以打，這是大家心中最大疑惑，希望趕快讓獸醫師能打疫苗，最重要的是有足夠疫苗，大家都能打最好。

    朱立倫也說，防疫期間，不用特地污名化任何一個地區，全台灣是同島一命，特別指責哪個城市是不對的，如果要這樣的話源頭追究到「3+11」政策或國門的開放嗎？現在是大家一起努力做好所有防疫工作，政府過去沒有超前部署或是太過緩慢造成的後果，大家一起承擔，但是希望趕快亡羊補牢。

    對於唐鳳規劃的系統，非第9類、第10類的徐巧芯居然登記成功，朱立倫笑說，第一時間以為終於輪到他可以去登記，但看來還要很久，他很意外並笑說認識徐巧芯那麼久，看起來只有30歲，實際年齡卻超過50歲了。

    徐巧芯則說，應該要符合第9類第10類的，不是年齡夠或有重大傷病，但她沒有重大傷病，去保險也沒有被加錢，健康狀況沒有風險卻可以登記，可能就是系統有BUG。

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