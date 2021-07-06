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    宜縣擬在國5交流道設「邊境管制」 綠批天馬行空、藍籲中央規劃

    宜蘭縣長林姿妙宣布，研擬在國5各交流道設體溫量測站，並做實聯制，以降低民眾疫情期間跨區移動，形同「邊境管制」。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙宣布，研擬在國5各交流道設體溫量測站，並做實聯制，以降低民眾疫情期間跨區移動，形同「邊境管制」。（資料照）

    2021/07/06 13:59

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙昨宣布，研擬在國5各交流道設體溫量測站，並做實聯制，以降低民眾疫情期間跨區移動，形同「邊境管制」；民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇批評，政策太過天馬行空、不切實際，執行起來太過困難；國民黨議員蔡文益認為，類似政策應由中央統一規劃，才能同島一命；縣府秘書長林茂盛回應，會遵照中央指示辦理。

    陳俊宇認為，雖然從宜蘭人的角度，疫情期間，外縣市減少跨區移動比較好，但林姿妙提出的政策，不但不一定有效果，還會因為回堵，導致極大的民怨，傷害最深的，反而是每天需要台北、宜蘭通勤上班的宜蘭縣民。

    陳俊宇說，且在國5進行「邊境管制」，執行上也有許多困難，除耗費大量人力、物力，第一線量測體溫的警義消，是否有接受過相關防疫訓練？會不會染疫反而形成疫情破口？如穿著隔離衣，現在天氣這麼熱，會不會有中暑問題？這些問題要獲得解決可以說相當困難，林姿妙提出的政策，實在太過天馬行空、不切實際。

    蔡文益認為，縣長的政策立意良善，他非常支持，但是應該還是要由中央統一規劃、宣布比較好，這樣才能同島一命，不會導致各縣市的政策標準不一，造成民眾困擾，更引發不必要的爭議。

    林茂盛回應，跟交通部已初步討論，目前得到回應還是要以中央流行疫情指揮中心的意見來決定，是否要進行國5各交流道設體溫量測站與實聯制，衛生局已向中央流行疫情指揮中心反應，但尚未獲得回應。

    他說，目前全案都還在研議規劃中，不管是執行面還是法律面的問題，縣府都會遵照中央的指示來辦理。

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