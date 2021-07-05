宜蘭縣擬國5「邊境管制」 陳宗彥重申：全國防疫須一致

針對宜蘭縣政府研擬要在國道5號各交流道設測站，降低民眾跨區移動意願，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（見圖）重申，防疫措施必須全國一致。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/07/05 19:47

〔記者林惠琴／台北報導〕針對宜蘭縣政府研擬要在國道5號各交流道設置體溫量測站，並進行實聯制、掃QRcode，盼降低民眾跨區移動意願，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥重申，防疫措施必須全國一致，且現在各地都已有量測體溫、落實實名制，若還要在國道上執行防疫措施，一定要審慎評估，包含造成交通衝擊、執行可行性等。

宜蘭縣政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，研擬在國5各交流道設置體溫量測站，並進行實聯制，形同「邊境管制」，並且遭到外界質疑，這項措施無法源依據，縣府秘書長林茂盛說，會再請示中央。

請繼續往下閱讀...

對於宜蘭縣規劃在國道上祭出不同於其他地方的防疫措施，陳宗彥指出，防疫措施必須全國一致，這也是與地方政府有共識的地方。

陳宗彥提到，現在到全台各地不同的場合、環境，都已要求量測體溫、落實實聯制，若還要在國道上執行防疫措施，一定要審慎評估，不只是私家車的問題而已，還有整個公共運輸的問題，是否影響交通的衝擊、是否實際上可執行等，且必須尊重交通部的管理。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法