為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海地新任大使持地到任國書 蔡英文：持續深化夥伴關係

    蔡英文總統今日接受海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並期盼兩國持續深化夥伴關係。（圖擷取自總統府提供影片）

    蔡英文總統今日接受海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並期盼兩國持續深化夥伴關係。（圖擷取自總統府提供影片）

    2021/07/06 12:01

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接受海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並期盼兩國持續深化夥伴關係。

    總統表示，今天非常高興接受海地潘恩大使呈遞到任國書，她要代表中華民國台灣政府及人民，表達最誠摯的歡迎。今年4月兩國建交滿65年，回顧這幾年來，台灣和海地在醫療衛生、農業、教育等領域持續密切交流，也展開各項基礎建設的合作計畫，創造了許多成果。

    總統接著指出，過去一年多來，我們兩國也一起面對疫情的挑戰。去年，台灣跟各國合作，舉辦了拉美及加勒比海地區第1屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，海地也共同參與。

    總統並藉這個機會再次感謝摩依士總統在去年聯合國大會，發言支持臺灣的國際參與；她也請潘恩大使向摩依士總統轉達來自台灣的感謝和問候。

    總統提到，潘恩大使年輕有為，在公部門及民間企業的資歷完整、表現亮眼。這次來台履新，也代表了海地對兩國邦誼的重視。

    總統期盼在潘恩大使的協助下，兩國持續深化夥伴關係，特別是潘恩大使經驗豐富，對公共政策非常熟稔，相信在兩國各領域的合作上，可以提供許多寶貴的意見。她提到，這次派任也是潘恩大使第一次來到台灣，她要再次表達歡迎之意，並祝福工作順利圓滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駁「倒蘇起跑」 總統府：蔡總統並沒有更換內閣打算
    2021/07/06 10:30

    駁「倒蘇起跑」 總統府：蔡總統並沒有更換內閣打算
    海地私人飛機墜毀6死 2美國傳教士沒搭上前一班遇死劫
    2021/07/04 11:08

    海地私人飛機墜毀6死 2美國傳教士沒搭上前一班遇死劫

    聯邦銀搶攻宅金融 數位帳戶2%再續
    王必勝任環南市場前進指揮官 小英總統曝5大目標
    2021/07/02 18:42

    王必勝任環南市場前進指揮官 小英總統曝5大目標
    海地大使庫珀即將卸任 蔡總統讚：台灣永遠的好朋友
    2020/11/06 17:17

    海地大使庫珀即將卸任 蔡總統讚：台灣永遠的好朋友
    政治今日熱門
    環南會長遭爆請市府降防疫標準 林昶佐緩頰盼將心比心
    2021/07/05 12:49

    環南會長遭爆請市府降防疫標準 林昶佐緩頰盼將心比心

    全國最年輕人事處長 竹市人事處副處長郭欣怡扶正
    2021/07/05 13:23

    全國最年輕人事處長 竹市人事處副處長郭欣怡扶正

    7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間
    2021/07/05 13:27

    7/12以後微解封？蘇揆：各行各業管制措施應有合理調整空間

    藍營控食藥署超打疫苗 綠營批抹黑：打擊防疫人員信心
    2021/07/05 13:49

    藍營控食藥署超打疫苗 綠營批抹黑：打擊防疫人員信心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播