海地新任大使持地到任國書 蔡英文：持續深化夥伴關係

蔡英文總統今日接受海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並期盼兩國持續深化夥伴關係。（圖擷取自總統府提供影片）

2021/07/06 12:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接受海地新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎渠來台履任，並期盼兩國持續深化夥伴關係。

總統表示，今天非常高興接受海地潘恩大使呈遞到任國書，她要代表中華民國台灣政府及人民，表達最誠摯的歡迎。今年4月兩國建交滿65年，回顧這幾年來，台灣和海地在醫療衛生、農業、教育等領域持續密切交流，也展開各項基礎建設的合作計畫，創造了許多成果。

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總統接著指出，過去一年多來，我們兩國也一起面對疫情的挑戰。去年，台灣跟各國合作，舉辦了拉美及加勒比海地區第1屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，海地也共同參與。

總統並藉這個機會再次感謝摩依士總統在去年聯合國大會，發言支持臺灣的國際參與；她也請潘恩大使向摩依士總統轉達來自台灣的感謝和問候。

總統提到，潘恩大使年輕有為，在公部門及民間企業的資歷完整、表現亮眼。這次來台履新，也代表了海地對兩國邦誼的重視。

總統期盼在潘恩大使的協助下，兩國持續深化夥伴關係，特別是潘恩大使經驗豐富，對公共政策非常熟稔，相信在兩國各領域的合作上，可以提供許多寶貴的意見。她提到，這次派任也是潘恩大使第一次來到台灣，她要再次表達歡迎之意，並祝福工作順利圓滿。

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