柯文哲批特權疫苗又稱精準疫調 黃偉哲：得了便宜又賣乖

對於台北市長柯文哲批評「第7類」列入優先接種對象，是「國家特權疫苗」，台南市長黃偉哲深表不認同。（記者洪瑞琴攝）

2021/07/06 08:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台北市長柯文哲批評「第7類」列入優先接種對象，是「國家在製造特權疫苗」的說法，向來溫文發言的台南市長黃偉哲今（6日）受訪深表不認同，也忍不住情緒說「得了便宜又賣乖」，奉勸柯市長「請認真做好防疫工作，讓台灣早日解封」。

台南市長黃偉哲昨天砲轟柯文哲，指「台南人的命也是命」，因為雙北疫情比較嚴重，中央額外給雙北疫苗，讓你們「打到滿、打到好」，這不叫特權什麼叫特權，你們可以打的，我們不能打，全國民眾都在忍，都在等，不要再講什麼特權了，聽在我們耳裡實在非常刺耳。

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黃偉哲今受訪表示，防疫同島一命，希望雙北好、趕快度過疫情，大家都好，問題是目前雙北未好，一方面膽戰心驚，一方面把疫苗優先給疫情嚴重的台北市，為了防疫，「我OK、你先打」，疫苗數量逐漸增加撥配下來，多少還是打得到。

第7類施打對象是指「維持國家安全及社會機能正常運作者」，包括軍警憲兵、國安人員、幼托人員、中小學老師、倉儲運輸業司機等。黃偉哲表示，他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常運作，如此重大責任，柯市長卻說「第7類」疫苗施打對象是「特權疫苗」，實在令人無法接受。

台南目前是6都確診數最少，站在南部民眾立場，對於柯文哲聲稱有作精準疫調，黃偉哲認為，疫調是要作為後續防疫政策重要根據，如果有疫調的話，沒有後續政策，「那表示決策失敗」，以環南市場、北農事件為例，5月底就有攤商確診案例，如果有作精準疫調，該匡列的匡列、該隔離的隔離，怎會爆開來了？結果7月初還在休市處理，這樣不合理。

黃偉哲表示，如果說疫調是一回事，公布是另一回事，那也要公布足跡提醒注意，即使不公布足跡也沒關係，但至少也要有具體作為，可是北農、環南市場接連爆，才讓人無法接受柯的講法與作法。

黃偉哲表示，台北市人口約258萬人，目前約50萬9千人打疫苗，疫苗施打覆蓋率19.7％，若加上中央機關施打額度，多數人戶籍在台北市，推估台北市疫苗施打覆蓋率超過20％，比其他縣市高，可是還有人拿台灣疫苗不夠來袒護柯，真的是得了便宜又賣乖。

黃偉哲形容說，就好像老師統一發試卷，大家都配合寫完了，但還是要等「後段班」交完才能再繼續下一個命題，大家都願意等，期盼後段班迎頭趕上，大家齊心抗疫。

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