張顯耀神隱10天臉書再發文 還是沒道歉

國民黨前立委張顯耀。（資料照）

2021/07/05 23:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨前立委張顯耀上月25日在臉書抱怨日本把「不要的AZ疫苗」捐贈給台灣，當晚就被爆料早就插隊偷偷接種AZ疫苗，神隱10天後，他的臉書今晚（5日）終於再度發文，但還是沒道歉。

張顯耀6月25日在臉書發文，批評日本捐贈的是不要的AZ疫苗，不僅要政府為人民打疫苗猝死負責，還要駐日大使謝長廷請日本換個品牌捐贈，強調「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」。

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不過，準備參選高雄市議員的黃偵琳當晚踢爆，張顯耀早在5月28日，就插隊到義大醫院燕巢總院施打AZ疫苗。高雄市衛生局調查後，開罰義大醫院30萬，張顯耀也被罰了1萬5000元。

事情爆發後，張顯耀不接媒體電話，也未透過臉書道歉，大批網友灌爆他臉書，臉書小編脆把爭議的文章刪除。

以往經常在臉書針貶時事的張顯耀，神隱10天後，今晚（5日）臉書終於貼出新文章，但仍未針對施打疫苗事情道歉，而是指疫情警戒三級1個半月了，好多服飾、餐飲小吃店漸漸的拉下鐵門，陸續貼上店面出租的海報。

張顯耀認為，解封時機要交給政府專業決定，人民活下去也需要政府的支持與照顧，在病毒不斷變異侵襲下，疫情很難在2年內獲得解決，政府必須要有更長遠的規劃與對策！

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