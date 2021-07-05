柯文哲批政府放任假消息 簡舒培PO證據打臉：被害妄想症發作

針對柯文哲砲轟國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？簡舒培貼出新聞報導截圖打臉柯文哲，諷刺柯根本是被害妄想症發作。（圖取自簡舒培 台北真速配臉書）

2021/07/05 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，遭外界質疑疫調、匡列不確實，市長柯文哲4日深夜PO文強調台北市有做疫調，反批國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？對此，民進黨北市議員簡舒培貼出新聞報導截圖打臉，諷刺柯文哲根本是被害妄想症發作。

柯文哲4日在臉書發文痛批，國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？並稱近幾週從名嘴到民代，到處說台北市不疫調、不匡列，「謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了」。他表示，要對外鄭重澄清，台北市有做疫調，還做精準疫調，強調從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央。

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對此，簡舒培5日晚間在臉書貼出媒體報導截圖，表示5月份疫情剛爆發，新北市因疫調人力不足，增加千名警力協助疫調，柯文哲卻宣布暫停疫調，還說：「別把力氣浪費在沒有實質意義的疫調」、「傳統疫調已不切實際」。

簡舒培說，仔細看現在台北農產運銷公司、環南市場最早確診案例都能牽扯到5月中，也就是柯文哲宣布不疫調的時間，現在北農、環南疫情群聚一發不可收拾，6月25日柯文哲才在記者會宣布重啟疫調。

簡舒培指出，台北市做不做疫調都是柯文哲宣布的，處處和中央較勁，創造一堆新名詞，但防疫基本功（疫調、匡列、隔離、篩檢）都沒有一項做足，才會導致一連串的群聚爆發，她並砲轟柯文哲「現在務實不解決問題，竟然把責任怪民代、名嘴造謠、怪罪國家放任假消息，根本是被害妄想症發作」。

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