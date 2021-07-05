高市民進黨議員發起「買枋山芒果送日本地方議會友人」 7日空運

康裕成（中）發起「買枋山芒果，送日本地方議會友人」活動，獲得同黨議員響應。（圖：邱俊憲提供）

2021/07/05 17:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨籍高雄市議員康裕成發起採購枋山芒果直送日本，獲得同黨議員支持，今天聯袂關心裝箱狀況。康裕成表示，7日將空運超過300公斤芒果直送日本，除了感謝日本協助台灣防疫，也持續加深台日友好情誼。

康裕成為台灣地方議會友日議員聯盟會長，上月傳出Delta變種病毒入侵屏東地區，導致農產品遭退訂而滯銷情況，因而發起「買枋山芒果，送日本地方議會友人」活動，同黨議員及無黨籍議員黃捷等人響應，今天一起到協助廠商福爾摩沙物產了解作業狀況。

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康裕成指出，將優質芒果贈送給最幫助台灣的日本友人非常有意義，將由「名古屋市議會日本全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀，及名古屋、和歌山、大阪、橫濱、金澤、神戶、富山縣、熊本縣、熊本市等縣市議會都會收到。

她說，贈送「台灣紅寶石」的優質水果感謝日本友台議員，不僅充分表達收到日本支援疫苗的感謝，也支持台灣果農。美國跟立陶宛都向台灣伸出援手，康裕成說，考量到路途遙遠、水果不易久放，正思考對曾協助台灣國家的感謝方式。

除了康裕成，民進黨團總召鄭光峰及市議員簡煥宗、高閔琳、何權峰、李柏毅、陳慧文、邱俊憲、郭建盟、林宛蓉、黃文志、范織欽及陳致中也都到現場關心裝箱作業。

康裕成發起「買枋山芒果，送日本地方議會友人」活動，獲得同黨議員響應。（圖：邱俊憲提供）

康裕成發起「買枋山芒果，送日本地方議會友人」活動，獲得同黨議員響應。（圖：邱俊憲提供）

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