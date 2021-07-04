批市府側翼留言帶風向誤導 苗博雅罕見怒轟：知識水準極低落

台北市議員苗博雅（見圖）近日屢屢針對台北市防疫措施提出批評，也因此遭網軍攻擊。（資料照）

2021/07/04 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅近日屢屢針對台北市防疫措施提出批評，也因此遭網路攻擊。苗博雅今日表示，她能容忍一切針對她個人的攻擊，但若為了攻擊她，發明一些不識字兼沒衛生的爛論點帶風向誤導大眾、拉低國民素質，那就無法忍受。苗博雅並在臉書PO出市府側翼「義勇軍」的留言，痛批其文素質、知識水準低落。

苗博雅今日在臉書PO文表示，她先前告訴台北市長柯文哲，按照傳染病防治法，若有「疫調後認為該篩檢的接觸者」不配合篩檢，地方政府有權依法裁罰，不用請示中央；結果不知哪裡冒出一群人口徑一致將法條「中央主管機關得處罰之」解釋說「中央指揮中心成立期間，只有中央能開罰」。

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苗博雅批，法條中「得」的意思是「可以」，上述這樣解釋，一看就知道有法盲症候群；她還說，有一些素質更低的，直接忽略「得」字，只說「由中央主管機關處罰」，最誇張的，還自己改法條，把「得」講成「應」，讓她忍不住轟：「連『得』和『應』都分不清楚的人，會自己對法條刪字、改字的人，有什麼資格嗆聲我考試和學歷的事？」

苗博雅並稱，還有一些人說「中央沒有定裁罰基準，台北市不能開罰」，但中央開罰價目表不是必須的，中央沒有定價目表，地方可以自己定，也可以就由開罰的機關依照法律規定的上下限做裁量；另外，更有人以傳染病防治法第37條第3項來說嘴，更是「問東答西」，「用錯法條，竹篙湊菜刀」。

苗博雅最後說，柯文哲市長常指控批評他的人口徑一致論點相同，就是有中央廚房

現在竟然有這麼多人「得」、「應」分不清，口徑一致提出如此愚蠢的論點。她想請問，按照柯市長的邏輯，是哪裡的中央廚房出的餿主意？「中央廚房要出菜圍攻我，沒關係，但再怎樣至少也要出食物，不能出餿水給支持者吃啊。亂出菜害支持者在外面亂講話丟臉，太壞了吧。要讀書，才能成為有知識的人。言論自由，就要為自己的公開言論負責」。

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