為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因「第七類」優先每天被「關說」 柯文哲：國家製造特權疫苗

    台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問到解封的問題。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問到解封的問題。（北市府提供）

    2021/07/04 18:49

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問到解封的問題，他強調最終還是要打疫苗，他認為，應從年齡高而低往下施打，否則分對國家安全、社會運作的重要性先打，列入「第七類人員」，這就是「國家自己在製造特權疫苗」，他個人不贊成，且「我們困擾」，「每天都要被人關說」；柯文哲可能是意識到自己說錯話，才趕緊改口說：「不叫關說，應要說是請託。」

    柯文哲認為，要不要解封是個好問題，從日本東京案例，曾發布三次緊急事態宣言，最後受不了又解封，日本是自由民主國家，很難用強制手段封鎖，解封與否不僅在科學，更在於國民、社會型態，每個國家社會要去決定新常態的標準。

    柯文哲表示，最終解決辦法仍要打疫苗，他認為60歲以上的民眾應該要打兩劑，老實講已不是醫學問題，而是政治問題，他不贊成第七類打疫苗，應從年齡往下打，要判定誰是對國家安全重要、維持社會人員很難，像是公車司機很重要，難道捷運站的站務人員不重要嗎？

    至於「第七類」優先接種人員為「維持國家安全及社會機能正常運作人員」，中央流行疫情指揮中心6月22日宣布修正，7月1日起，此類包含考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人/國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、國家關鍵設施必要工作人員（台鐵、高鐵、油氣水電、通訊）、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車及外送員、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商及賣場收銀人員、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

    柯文哲今天脫口批評，第七類施打疫苗是「國家自己在製造特權疫苗」，醫院就算了、最近惹出來的市場就算了，其他還要去分誰是對國家安全、社會運作的重要性，坦白講就是自己國家在製造特權疫苗，他個人不贊成。

    柯文哲也說：「這造成我們的困擾，我們每天都要被人家關說，也不叫關說是請託」，就是說捷運站站務人員要先打，如果是站務人員就算了，不能連開捷運的、修理捷運的的也算進去，也許照年齡排是最簡單的邏輯。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中央流行疫情指揮中心7月1日起修正疫苗優先施打對象，修正第二、第五、第七類接種對象。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心7月1日起修正疫苗優先施打對象，修正第二、第五、第七類接種對象。（中央流行疫情指揮中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    施景中批虎林街疫情沒疫調 柯文哲：皆透過疫調找出病例
    2021/07/04 17:16

    施景中批虎林街疫情沒疫調 柯文哲：皆透過疫調找出病例
    「豬肉公主」相挺成箭靶 林昶佐現身說話了！
    2021/07/04 17:02

    「豬肉公主」相挺成箭靶 林昶佐現身說話了！
    疫情關鍵在北市3市場 陳時中：目前沒有失控
    2021/07/04 15:05

    疫情關鍵在北市3市場 陳時中：目前沒有失控
    虎林街疫情關鍵確診者疫調？ 黃珊珊不耐：我要去跟王必勝開會
    2021/07/04 12:52

    虎林街疫情關鍵確診者疫調？ 黃珊珊不耐：我要去跟王必勝開會
    虎林專案倉促上路 里民撲空、里長罵翻「快得憂鬱症」
    2021/07/04 12:16

    虎林專案倉促上路 里民撲空、里長罵翻「快得憂鬱症」
    526.6萬劑疫苗來了！7/1起擴大公費疫苗接種對象 順序、時程、方式一次看
    2021/07/03 06:49

    526.6萬劑疫苗來了！7/1起擴大公費疫苗接種對象 順序、時程、方式一次看
    政治今日熱門
    不滿特權疫苗卸責基層 議員批：柯市府上演醜陋官場現形記
    2021/07/03 19:55

    不滿特權疫苗卸責基層 議員批：柯市府上演醜陋官場現形記

    批柯文哲把好心肝事件疏失推基層 林穎孟曝完美卸責SOP
    2021/07/03 22:33

    批柯文哲把好心肝事件疏失推基層 林穎孟曝完美卸責SOP

    連勝文指台灣人疫苗難民 綠委反問連戰夫婦是疫苗強盜？
    2021/07/03 19:36

    連勝文指台灣人疫苗難民 綠委反問連戰夫婦是疫苗強盜？

    黃珊珊住院遭疑特權佔床、違反規定 仁愛醫院：主治醫師同意離院
    2021/07/03 20:38

    黃珊珊住院遭疑特權佔床、違反規定 仁愛醫院：主治醫師同意離院

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播