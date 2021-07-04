因「第七類」優先每天被「關說」 柯文哲：國家製造特權疫苗

台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問到解封的問題。（北市府提供）

2021/07/04 18:49

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今在防疫記者會上被問到解封的問題，他強調最終還是要打疫苗，他認為，應從年齡高而低往下施打，否則分對國家安全、社會運作的重要性先打，列入「第七類人員」，這就是「國家自己在製造特權疫苗」，他個人不贊成，且「我們困擾」，「每天都要被人關說」；柯文哲可能是意識到自己說錯話，才趕緊改口說：「不叫關說，應要說是請託。」

柯文哲認為，要不要解封是個好問題，從日本東京案例，曾發布三次緊急事態宣言，最後受不了又解封，日本是自由民主國家，很難用強制手段封鎖，解封與否不僅在科學，更在於國民、社會型態，每個國家社會要去決定新常態的標準。

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柯文哲表示，最終解決辦法仍要打疫苗，他認為60歲以上的民眾應該要打兩劑，老實講已不是醫學問題，而是政治問題，他不贊成第七類打疫苗，應從年齡往下打，要判定誰是對國家安全重要、維持社會人員很難，像是公車司機很重要，難道捷運站的站務人員不重要嗎？

至於「第七類」優先接種人員為「維持國家安全及社會機能正常運作人員」，中央流行疫情指揮中心6月22日宣布修正，7月1日起，此類包含考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人/國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、國家關鍵設施必要工作人員（台鐵、高鐵、油氣水電、通訊）、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車及外送員、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商及賣場收銀人員、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

柯文哲今天脫口批評，第七類施打疫苗是「國家自己在製造特權疫苗」，醫院就算了、最近惹出來的市場就算了，其他還要去分誰是對國家安全、社會運作的重要性，坦白講就是自己國家在製造特權疫苗，他個人不贊成。

柯文哲也說：「這造成我們的困擾，我們每天都要被人家關說，也不叫關說是請託」，就是說捷運站站務人員要先打，如果是站務人員就算了，不能連開捷運的、修理捷運的的也算進去，也許照年齡排是最簡單的邏輯。

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中央流行疫情指揮中心7月1日起修正疫苗優先施打對象，修正第二、第五、第七類接種對象。（中央流行疫情指揮中心提供）

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