不能再說「北市不疫調」！林靜儀曝資料酸爆：4筆哦！

林靜儀在臉書貼出疾管署網站，列出資料，只見台北市目前上傳了4筆資料。（擷取自CDC）

2021/07/04 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長黃珊珊今（4）日強調，每一個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例台北市都有完成疫調跟匡列，「任何再說台北市不疫調、不匡列的，都是在散布假消息」。對此，前立委、醫師林靜儀在臉書PO出台北市從30日至今列出的4筆確診個案活動史，並諷刺：「不可以說台北市沒有疫調！四筆哦！」

針對台北市屢被質疑、批評未疫調，黃珊珊今日表示，每一個確診案例台北市都有完成疫調跟匡列，她還說，所有疫調跟匡列都是經過中央監控，台北區管和防疫醫師也都有在連絡，無論是耳鼻喉科的案子、牙醫師案子、環南市場的案子，每一個案子都有中央的監管，黃珊珊並不滿地問，如果再說台北市不疫調、不匡列，「是在說中央跟我們一起做假嗎？」

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對此，林靜儀在臉書貼出疾管署網站，列出資料，只見台北市目前上傳了4筆資料，林靜儀對此諷刺：「黃珊珊副市長說，不能講台北市沒有疫調。我要幫台北市公開澄清，他們有疫調！今天疾管署各縣市確診個案公共場所活動史，台北市從6/30到現在，有四筆！不可以說台北市沒有疫調！四筆哦！」

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