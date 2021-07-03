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    首頁　>　政治

    連勝文指台灣人疫苗難民 綠委反問連戰夫婦是疫苗強盜？

    國民黨智庫副董事長連勝文稱台灣人淪疫苗難民，民進黨立委批評，難道連勝文父母連戰夫婦打特權疫苗是「疫苗強盜」？（圖擷自臉書）

    國民黨智庫副董事長連勝文稱台灣人淪疫苗難民，民進黨立委批評，難道連勝文父母連戰夫婦打特權疫苗是「疫苗強盜」？（圖擷自臉書）

    2021/07/03 19:36

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨智庫副董事長連勝文稱台灣人淪疫苗難民，爭取施打疫苗殘劑或「逃亡」海外施打。民進黨立委批評，難道連勝文父母連戰夫婦打特權疫苗是「疫苗強盜」？現在應鼓勵施打疫苗提升接種率，國民黨沒必要羞辱自己國家和人民。

    民進黨團書記長羅致政表示，國民黨實在沒有必要羞辱自己國家和人民，這對防疫沒有任何幫助，從另外一個角度來看，當人民願意去打疫苗，這應該要以正面鼓勵的態度來看待，連勝文卻拿疫苗難民來羞辱貶抑，這是一點必要都沒有，打擊接種率和覆蓋率，而且國民黨人士特權打疫苗，包含連勝文自己的父母也是，半路殺出來攔截打疫苗，難倒是疫苗強盜？

    民進黨團幹事長劉世芳指出，這種說法非常不可取，羅智強和連勝文都是中國國民黨所培養的政二代、政三代，可以說在台灣享盡榮華富貴，卻接連說出不適當的說法，那請問連勝文的父母連戰夫婦是打難民疫苗還是特權疫苗？如果不是這麼多特權疫苗沒有按照施打順序，怎麼會造成順序錯亂，國民黨人士一方面批評沒疫苗，一方面又在醫護人員還沒全面施打前就搶著打，口是心非，更凸顯藍營權貴只想到自己身家性命。

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