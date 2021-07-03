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    北市府不同意衛生局長銷假上班 參加重要會議才能銷假

    台北市衛生局長黃世傑。（北市府提供）

    台北市衛生局長黃世傑。（北市府提供）

    2021/07/03 18:58

    〔記者楊心慧／台北報導〕「被請假」的台北市衛生局長黃世傑昨在議會備詢時坦言想回來上班，不過北市副市長蔡炳坤表示，黃世傑在這段時間請假迴避休息有利於釐清真相，但若有重要會議仍可以銷假上班；議員簡舒培認為，黃世傑因小禾馨診所而被請假、調查，涉入好心肝疫苗爭議的黃珊珊也應請假接受調查；黃珊珊則表示，黃世傑接受調查是把民意代表的請託傳給同仁，而她把朋友傳來的相關訊息轉給任何人，沒請假的問題。

    針對衛生局長黃世傑說希望能銷假上班，蔡炳坤表示，衛生局長黃世傑因小禾馨診所疫苗事件，包括行政調查、政風處、廉政委員會、司法檢調調查等，認為他在這段時間，請假迴避休息有利於釐清真相，至於這段期間有重要會議包括市議會、市政會議等，黃局長可以銷假參加，這樣不會影響到行政調查。

    議員簡舒培批評，黃世傑因好心肝相關爭議案，在柯文哲默許下，「被」副市長黃珊珊請假一個月，說是要靜待廉政委員會調查及迴避考績會，黃珊珊及黃世傑分別涉入好心肝、小禾馨診所不當配發疫苗，為何卻有不同待遇，應比照黃世傑，立即要求黃珊珊請假一個月，接受調查。

    黃珊珊則表示，雖然她有收到朋友簡訊，但在6月7、8日好心肝取得疫苗前，並沒交代任何衛生局同仁，黃世傑會要接受調查是因為曾把民意代表的請託，多次傳給同仁，造成同仁與他的利益衝突，至於她沒轉給任何人，並不會製造同仁利益衝突，因此她沒有請假的問題。

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