要求換衛生局長遭電話恐嚇 曾玟學：誰提供嫌犯議員私人手機

苗栗縣議會9位縣議員昨發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，要求縣長徐耀昌撤換衛生局長，黎煥強、曾玟學、陳光軒（左至右）昨晚接獲恐嚇電話。（本報合成）

2021/07/03 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣9位跨黨派議員2日發出聯合聲明，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換，未料陳光軒、曾玟學以及黎煥強3人昨晚陸續接獲居住桃園市的邱姓中年男子電話恐嚇，苗栗警方今已追查邱男到案。對此，曾玟學質疑，為何嫌犯會有多位議員的私人手機，由何人提供？

苗栗縣議會民進黨、時力及無黨籍9位議員昨天發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌撤換。不料，9議員中的民進黨縣議員陳光軒及無黨籍縣議員曾玟學、黎煥強3人昨晚陸續接獲居住桃園市的邱姓中年男子電話恐嚇，苗栗警方今天追查邱男到案，持續釐清犯案動機及有無幕後指示者；黎並已於下午製作完成被害人筆錄，主張對邱男提告，全案依恐嚇危害安全罪嫌偵辦。

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而曾玟學今下午在臉書表示，昨日晚間苗栗縣警察局長周煥興知情後，於第一時間指示同仁協助偵辦，也致電與我們了解狀況，剛才警局通知涉案者已到案，初步掌握為居住桃園之中年男子。

曾玟學透露，這名男子昨晚與他對話時，自稱與苗栗多位政治人物熟絡，並稱若是你的親戚被這樣對待做何感想？「而其為何會有多位議員的私人手機，由何人提供？」

曾玟學說，這幾天他與接到電話的議員們，也會配合警局的偵辦程序前往製作筆錄，

未來他們也仍會依職權監督問政，就事論事，不會受到此案影響。而黎煥強已於今日下午製作完成被害人筆錄，主張對電話恐嚇他的邱男提告，全案依恐嚇危害安全罪嫌偵辦。

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