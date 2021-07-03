黃世傑入柯市府被懲處、被請假 台大醫痛心：他是好人

台北市衛生局長黃世傑（佐）捲入好心肝黑箱疫苗爭議，遭柯文哲（右）送懲處，黃坦言，副市長黃珊珊（中）建議他請假。（資料照）

2021/07/03 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市衛生局長黃世傑捲入好心肝黑箱疫苗爭議請假一個月，黃坦言，副市長黃珊珊找他討論、建議他請假，要「避嫌」考紀委員會，可能還有北市府廉政委員會，但他希望回來上班；台大醫院婦產科名醫施景中痛心親曝「他是好人」，並指出「何必淌這渾水？還不是為了眾生。」

施景中表示，2009年奉調到台大雲林分院當主任一年，當時院長是黃世傑，他在全院會議豎立良好風範，會議掌握恰到好處，總是適時做出裁決，表現出相當的決斷能力，對於醫院內部設備被認為嚴重毀損無法修理，黃也實地前往查看，發現完全不是底下人回報的那樣子，找來修繕單位成功維修，少花了近百萬元。

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施景中說，醫院醫師本薪不高，大多要靠績效獎金才能有像樣的收入，立法院有次通過提案，停發全國公家醫院的醫師績效獎金，許多醫院同仁房貸繳不出來，黃世傑動了惻隱之心，讓會計室無息借款給分院有需要的同仁。直到三個月後，立法院讓步，醫護薪資發放才恢復正常。

施景中指出，黃世傑還立下一個不成文的規定，叫「五公尺原則」，所有同仁在院區內看見，要在五公尺外就互相打招呼，不要低頭裝做沒看到，久而久之，大家就像一個家庭，「當年我要調回總院，還覺得依依不捨，雲林分院的名聲在他接管後變得很好，有次我宿舍用的大同電鍋用電中泡到水壞了，拿去修理、換了一個電路板，老板聽說我是雲林分院員工，堅持不收一毛錢。」

施景中強調，現在黃世傑「被請假」，過去說要負責任請辭，柯文哲市長不准，說要調查之後再行懲處，後來又說已送廉政委員會調查，「說真的，如果懲處確定，我想分院同仁、雲林鄉親一定會北上抗議了，因為他真是一個好人。」

施景中寫道：「其實當年，如果不是為了服務更多同胞，黃院長大可循其他資深教授或副院長模式，到私人醫院去做院長或顧問，薪資地位都高，何必淌這渾水？還不是為了眾生。痛心，但又徒呼奈何。」

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