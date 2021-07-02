上下午各1架「運8」擾台 空軍罕見一日雙發共機動態

國防部發布今日擾台的共軍「運8」反潛機同型機照片。（國防部提供）

2021/07/02 23:36

有附圖〔記者吳書緯／台北報導〕中共軍機持續襲擾台灣空域，國軍今罕見一日內兩度發布共機動態；空軍今天深夜證實，中共解放軍1架「運8」反潛機於今天下午自台灣海峽中線以南，進入我國防空識別區西南空域，空軍則依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監，而今天上午亦有一架「運8」遠程電子干擾機襲擾我國西南空域。

空軍司令部先是在今天下午5時15分在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，證實1架「運8」遠程電子干擾機今天上午由中國福建省南方外海飛入我國防空識別區西南角深處，再依相似航線飛返。

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未料，空軍於今晚10時55分再度於國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，指出1架「運8」反潛機今天下午也是由中國福建省南方外海飛入我國防空識別區西南角深處，再依相似航線飛返。

根據國防部公開資訊，前次空軍「一日雙發」共軍動態是在今年1月31日，當天空軍先在傍晚指出，1架「運8」技術偵察機自台海中線以南空域進入我西南方防空識別區，另有2架「殲10」戰機、2架「殲11」在我國防空識別區西界一帶小幅度徘徊；隨後又在當天深夜證實，亦有2架「殲11」戰機在我國防空識別區西界活動。

國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

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