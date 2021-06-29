藍綠青年世代合作？國、民兩黨口譯哥聯名投書籲各國遏制共軍擾台

曾經擔任國民黨發言人、文傳會國際組組長等職務的國民黨智庫特聘研究員黃裕鈞（Eric Huang），與綠營前駐美代表處政治組長趙怡翔（Vincent Yi-hsiang Chao）最近聯名投書「國家利益雜誌」（The National Interest）。（截圖自網路）

2021/06/29 17:34

〔記者施曉光／台北報導〕藍綠青年世代合作？曾經擔任國民黨發言人、文傳會國際組組長等職務的國民黨智庫特聘研究員黃裕鈞（Eric Huang），與綠營前駐美代表處政治組長趙怡翔（Vincent Yi-hsiang Chao）最近聯名投書「國家利益雜誌」（The National Interest），呼籲世界效仿美國等國家軍艦部署台海，共同遏制中國軍事擾台的行為，兩人並向國際傳達國、民兩黨都譴責對岸飛越台灣的防空識別區。

對於記者詢問，是否事前取得藍、綠方面的默契？黃裕鈞強調並沒有，事前他並沒有先向國民黨主席江啟臣以及前黨主席朱立倫報告，而是在文章刊登出後，才向江、朱兩人報告。

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黃裕鈞指出，台灣由於政治對立，對於許多政策推行不力，而且很多人都對政治兩極化感到憂心，他與趙怡翔過去就已認識，並且經常會在一些議題上討論彼此的立場，對於中共軍機繞台，台灣的年輕世代都同仇敵愾，大家都希望兩岸維持和平穩定交流，因此他與趙怡翔希望透過這篇共同的文章，讓國際社會知道台灣對此事的立場一致，並且給予幫助。

黃、趙兩人在這篇題為「對中國軍機飛越台灣所需要的回應」（Response Needed for China's Military Overflights Over Taiwan）的文章中指出，儘管北京的行為不違反國際法，軍機飛越尚未導致衝突，但會增加事故與誤判機會，必須加以制止。

文中並指出，基於安全超越政治利益，國民黨與民進黨都譴責對岸飛越台灣的防空識別區，蔡英文總統表達中國在台灣附近的軍事活動是對地區和平與穩定的威脅，國民黨則將對岸行動界定為密集騷擾，要求解放軍克制，兩岸和平解決問題。

黃、趙兩人呼籲各國應該仿效美國、加拿大、英國與法國，也派遣軍艦行經台灣海峽，強調此舉表明國際社會與該地區的和平穩定息息相關，並可以阻止海峽兩岸發生潛在的軍事冒險主義。

曾經擔任國民黨發言人、文傳會國際組組長等職務的國民黨智庫特聘研究員黃裕鈞（Eric Huang），與綠營前駐美代表處政治組長趙怡翔（Vincent Yi-hsiang Chao）最近聯名投書「國家利益雜誌」（The National Interest）。（截圖自網路）

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