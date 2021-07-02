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    吳釗燮接受法媒專訪 強調政府盡最大努力維持台海現狀

    外交部長吳釗燮本月1日接受法國「解放報」（Libération）記者Arnaud Vaulerin視訊專訪，強調儘管台灣面臨中國威脅，政府仍謹慎處理兩岸關係，秉持「維持現狀」立場。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮本月1日接受法國「解放報」（Libération）記者Arnaud Vaulerin視訊專訪，強調儘管台灣面臨中國威脅，政府仍謹慎處理兩岸關係，秉持「維持現狀」立場。（外交部提供）

    2021/07/02 21:50

    〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今表示，部長吳釗燮1日接受法國「解放報」（Libération）記者Arnaud Vaulerin視訊專訪，內容已於今日刊出。吳釗燮在受訪時強調，雖然中國威脅日益加劇，但台灣仍謹慎處理兩岸關係，秉持「維持現狀」立場；吳釗燮也說，台灣盡最大努力維持台海現狀及區域的和平及穩定，也期盼對岸承擔應有的責任。

    吳釗燮在專訪中說，台美近期重啟《貿易暨投資架構協定》（TIFA）協商，在全球後疫情時代，台美經貿可望出現更多合作機會，台灣期待透過這次會談延續台美緊密的經貿連結，進一步深化台美雙邊互補利益。

    針對中國對台的軍事及假訊息威脅，吳釗燮表示，中共軍機近年在台灣周邊頻繁演訓，如去年超過2900架次侵擾我國防空識別區，今年1月至5月間侵擾我國西南空域超過100天，除了武力威嚇外，中國也透過內容農場或中國網民大量散播假訊息，以混合戰方式持續對台發動攻擊，依據瑞典哥德堡大學的研究顯示，台灣遭受假訊息攻擊程度是世界第一。

    吳釗燮強調，面對中國的威脅，台灣除強化自我防衛能力外，也獲得理念相近國家及國際社會的支持，近期無論是「四方安全對話」（QUAD）、美日、美韓、歐日、美歐峰會、七大工業國集團（G7）外長會議、元首峰會等重要國際場域，都特別關切台海的和平與穩定，顯示兩岸議題已成為區域及全球的關注焦點。

    針對兩岸關係，吳釗燮表示，雖然中國威脅日益加劇，我國仍然謹慎處理兩岸關係，政府始終秉持「維持現狀」的立場，蔡總統多次公開重申我國政府堅持「和平、對等、民主、對話」立場，也強調我方願意在平等基礎上，與對岸展開對話；吳釗燮說，台灣盡最大努力維持台海現狀及區域的和平及穩定，也期盼對岸承擔應有的責任，未來並將持續捍衛民主及自由價值，與美、英、法及歐盟等理念相近國家合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。

    吳釗燮也提到，近年香港局勢證明，中國政府承諾的「一國兩制」實為強行推動「一國一制」，中國去年通過「港版國安法」，大幅壓縮香港的言論自由及司法獨立，多次任意逮捕民主派人士及新聞從業人員，片面毀棄「一國兩制」的承諾，近日更逮捕香港「蘋果日報」高層及記者，同時凍結報社資產，導致「蘋果日報」被迫停刊，猶如屠殺香港本以爲傲的新聞自由；吳釗燮說，目睹香港情勢發展，台灣人民將更加堅定捍衛自身的民主自由體制，我國政府會守護台灣的民主自由而奮戰到底。

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