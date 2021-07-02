慶美國獨立紀念日 AIT副處長赴啤酒廠精釀「愛台啤酒」

美國獨立紀念日在7月4日，美國在台協會（AIT）今（2日）指出，副處長谷立言參訪啤酒工廠，打造獨一無二且市 面無售的「美國愛台協會」啤酒。（圖取自AIT臉書）

2021/07/02 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日是美國獨立紀念日，美國在台協會（AIT）今（2日）指出，副處長谷立言參訪啤酒工廠，以美國大麥打造獨一無二的「美國愛台協會」啤酒，而這樣的啤酒也是市面上買不到的。

美國在台協會副處長谷立言前往參訪台虎精釀工廠，與該公司首席釀酒師許瑋若、總經理黃一葦、AIT農業貿易辦事處總監史安莉（Emily Scott）一同釀酒，首先經過「輾麥」工序，將美國大麥放入機器輾壓，接著再發想啤酒食譜，研討最佳啤酒配方，在儀器上輸入「啤酒方程式」。

請繼續往下閱讀...

AIT指出，精釀啤酒使用的麥芽量是傳統工業啤酒的3至4倍，將這些麥芽進行糖化之後，再將美國西北部的啤酒花煮沸，最後就是等待發酵，最後眾人一同享用特製的「美國愛台協會」啤酒，AIT強調，影片拍攝時間為5月14日三級警戒前，過程符合安全衛生規範，以此影片祝福谷立言赴日履新。

許多網友看到這支影片，紛紛驚呼「我想要喝！」，也有網友提到「乾杯，祝福谷副處長一帆風順」、「美利堅合衆國生日快樂、再次偉大」、「祝美國生日快樂、國運昌隆，帶領世界民主盟國對抗邪惡的共産國家，走上民主」、「希望有那麼一天，有真正專屬於台灣的民主獨立紀念日」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法