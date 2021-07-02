好心肝爭議延燒 呱吉：政風處報告竟忽略柯文哲、黃珊珊

針對好心肝診所特權施打疫苗事件，呱吉表示，目前北市政風處報告的最大問題就是調查僅止於市府事務官的疏失。卻忽略了很可能也知情的政務官，也就是市長柯文哲、副市長黃珊珊等人。（台北市政府提供）

2021/07/02 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員簡舒培爆料1張衛生局內部LINE對話截圖，指控副市長黃珊珊知情好心肝診所特權施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，事件持續延燒。對此，北市議員「呱吉」邱威傑質疑，目前政風處報告的最大問題，就是「忽略了很可能也知情的政務官，也就是市長、副市長等人。」

呱吉在臉書表示，在簡舒培提出簡訊截圖後，加上今天議員苗博雅與游淑慧等人質詢的內容顯示，目前北市政風處報告的最大問題就是調查僅止於市府事務官的疏失。卻忽略了很可能也知情的政務官，也就是市長、副市長等人。

請繼續往下閱讀...

呱吉說，在報告裡不但沒有提到首長對此案的影響，根據政風處長表示，政風調查過程中更沒有發現台北市首長的訊息群組裡面就曾談過好心肝疫苗一事。政風處原本叫做人二室，是戒嚴時期令人聞風喪膽的機構，專責「保密防諜」，被叫去喝茶的意思就跟如今說的「麥當勞歡樂送」差不多。

呱吉指出，政風處在解嚴後經過多次改組，許多重要的功能移交調查局，中央又成立廉政部後，角色變得尷尬很多，一方面直屬中央，但預算又是由地方政府提供，寫的報告還要地方首長批核，所以面對地方政務官時，很難保持全然的中立；也有人認為政風處需要被改造成更具獨立性的單位，不然面對地方政風問題的調查時，無法找到真正的問題。

呱吉進一步指出，今日市議會上確認的事項是，在好心肝獲得疫苗後，副市長黃珊珊有在北市首長群組裡貼出相關事情，但衛生局長黃世傑聲稱他也是這時才知道，並將首長群組的訊息轉貼衛生局工作群組（簡舒培截圖即來自這裡）。

呱吉強調，若此事為真，那政風處就如苗博雅質詢裡所說的有責任重啟調查，且不可忽略市長與副市長在這裡可能產生的影響。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法