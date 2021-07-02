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    黃世傑坦承疫情期間請假不妥失眠 衛生局預算仍被議會暫擱

    台北市衛生局長黃世傑今天承認聽從副市長黃珊珊建議，「請假」「避嫌」考紀會、廉政委員會，黃世傑今天到議會護預算並表態希望做事。（資料照）

    台北市衛生局長黃世傑今天承認聽從副市長黃珊珊建議，「請假」「避嫌」考紀會、廉政委員會，黃世傑今天到議會護預算並表態希望做事。（資料照）

    2021/07/02 17:53

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市衛生局長黃世傑今天承認聽從副市長黃珊珊建議，「請假」「避嫌」考紀會、廉政委員會，黃世傑今天到議會護預算並表態希望做事。被台北市議員秦慧珠問到今早現身環南市場，黃世傑說，有注意到這時候請假不妥，其實凌晨2點多他睡不著、覺得不安，於是5點31分打LINE請教黃，「我是不是應該回來上班」，不是因為環南市場爆發疫情而回來上班，而黃也希望他出席上午環南市場記者會。

    黃世傑表示，回來上班特別是今天有議會質詢，基於對議會尊重；今早5點多向黃珊珊表達希望下午回來上班，黃回說要跟府方討論，8點多他看到環南疫情報導，10點黃致電表示疫情指揮中心指揮官陳時中11點30分要去萬華行政中心開記者會，希望他也參加記者會，後來又換地點趕去環南市場，他也覺得要了解狀況。

    北市議員林穎孟問黃世傑請假假別？黃世傑回說，他請1個月休假，並坦承黃珊珊、市長室主任謝明珠一起找他講，2人週四跟他談之後，有回去跟市長柯文哲討論，她們意思是市長同意這樣做法；至於下週是否會繼續上班？黃說，回去會跟黃珊珊報告，下週回來銷假上班。

    北市議員林亮君質疑，黃世傑「被請假」後銷假上班，倘若議會通過衛生局預算後，又「被請假」怎麼辦？對此北市府無法回覆此事，無法確定黃下週是否繼續上班？因此衛生局預算她都有意見。

    北市議員王鴻薇說，中央今天公布確診數字，北市第一次超越新北市，看了心驚膽跳，新北人數比台北要少，有可能新北清零，台北還無法，北市還很危險、還有很多群聚感染，不能讓北市衛生局醫療人員群龍無首，並勉勵黃世傑、衛生局人員打起精神團結起來。

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