北市群聚感染失控！ 議員轟：柯文哲是防疫最大破口

柯文哲上午談環南市場確診疫情。（北市府提供）

2021/07/02 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有趨緩跡象，但台北市環南市場驚爆群聚感染，新曾41人確診，引發外界憂心。台北市議員林穎孟就提出6點砲轟，「柯市長證明他自己就是北市防疫最大破口」。

林穎孟在臉書表示，疫調、匡列、隔離是防疫基本功，以下工作事項都是她早在6月初就一直不斷呼籲柯文哲要趕快做的，然而北市府卻拖延一個多月。從今天台北幾個市場總共驗出52例PCR陽性，可以知道，這一個多月來，市長防疫決策不斷文過飾非，金玉其外敗絮其中，再次證明柯市長就是台北市防疫破口：

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1.疫調：市長決策疫調不公布，說公布沒意義。

2.匡列：匡列範圍小，至昨日數據顯示，台北確診數有7～22人非在匡列或隔離的可控制範圍內，亦即台北市並未確實圍堵病毒。但市長總表示台北疫情控制中，可「微解封」。

3.快篩：市長對機動快篩隊就地設站決策時間過晚，北農拖一個月、環南被踢爆後只去三天。在此之前都是請攤商人員自己跑2.8公里等大老遠去快篩。

4.PCR：中央建議大量PCR，但市長表示「他最專業、方法最快」，拖延一星期才開始做，出爾反爾未請王必勝醫師進駐協助。

5.打疫苗：柯市長獨創「暴力式解法」，無視疫苗需要14天才有保護力，堅持快篩陰即打疫苗，以致發生打疫苗後又被通知確診的情況。

6.資訊警示：市長在6月18日被踢爆前，完全對群聚感染隻字未提，6月24日甚至說北農不嚴重，今日則稱「預料中的事」。

林穎孟批評，台北市至今群聚感染如此失控，根本沒有壓制病毒，對於許多建議，柯文哲充耳不聞，應該當其咎！「7/12如果不能解除三級，請柯市長負最大政治責任，不要再推卸甩鍋、糊弄市民」。

針對環南市場爆發武漢肺炎群聚疫情，今（2）日中央流行疫情指揮中心和北市府宣布成立聯合前進指揮所，並在環南市場設立篩檢站，不少網友呼籲中央可全面接管含北農在內的批發市場群聚感染疫情，指揮官陳時中表示，目前成立的聯合前進指揮所指揮官將由醫福會執行長王必勝出任。

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