疫苗接種站淪競選場合？ 南市議員籲有意參選者自重

台南近期有第一線工作人員向市議員林易瑩陳情，指出疫苗施打站淪為競選場合，許多有意參選者到場接觸長輩，擔憂反成防疫破口，林易瑩也呼籲各位有意參選者自重，同時要求衛生局改善施打亂象。圖為疫苗施打站示意圖，非新聞相關人物。（資料照）

2021/07/02 14:15

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市自6月15日開放長輩施打疫苗以來，各地區接種狀況順利，但近期有疫苗施打工作第一線工作人員，向市議員林易瑩陳情，指出部分疫苗施打現場不斷有欲參選者、民代服務處人員等到場接觸長輩，長輩們抵抗力原本就比較低，就怕防疫反成破口。

林易瑩表示，近期接獲疫苗施打站的工作人員陳情，內容指稱「永康的疫苗施打現場，不斷有欲參選者、民代服務處人員到場接觸長輩，這些人每天在外移動，足跡廣大，卻來接觸接觸抵抗力原本就較低的長輩，相當不妥」。

請繼續往下閱讀...

林易瑩說，第一線服務人員都已依規定施打過疫苗，且公部門準備的相關配套措施都很完善，在疫苗施打站人力充足的狀況下，尚未接種疫苗的有意參選者、民代服務處人員卻要去攙扶長輩、近距離與長輩寒暄，若導致感染，這不僅是無視民眾生命安全，更浪費辛苦防疫的成果。

她強調，為了不模糊焦點，就不列舉有意參選者、民代服務處人員，只盼這些人能夠適可而止，好自為之，也呼籲所有「非疫苗施打現場工作人員」，不管是立法委員、議員、參選人或任何熱心民眾，只要不是現場工作人員，就不要到現場增加防疫壓力，也會要求南市衛生局務必改善此施打亂象。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法