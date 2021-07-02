林昶佐為「難掩不耐的發言」道歉 請大家繼續給予鞭策

衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊到環南市場針對爆發確診個案，討論後續因應措施，萬華地區無黨籍立委林昶佐發言時，遭自治會會長林勝東（右一）嗆聲。（記者廖振輝攝）

2021/07/02 13:51

〔記者吳書緯／台北報導〕北市環南市場爆發41人確診武漢肺炎，台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐今參加中央跟地方針對環南市場疫情成立聯合前進指揮所的記者會時吐槽台北市長柯文哲，反遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆從未至市場關心。對此，林昶佐今透過臉書向市民道歉，指出在會中難掩不耐的發言，要向市民朋友表達誠摯的歉意。

陳時中、柯文哲等人今天上午在環南市場召開聯合記者會，柯文哲在講話時，林昶佐直接吐槽，並指柯文哲「講廢話」；不料，環南市場自治會會長林勝東現場暴怒，嗆林昶佐身為北市中正、萬華區的立委，但從以前到現在有關心在地百姓發言過嗎？只有選舉來過幾次，以前有來關心過嗎？

請繼續往下閱讀...

林昶佐中午在臉書發文表示，柯文哲現場表示因為批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗，但他發言時，實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。

林昶佐反省，「在記者會中反應情緒，是我不好」，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望北市府能確實詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來

針對遭到自治會長林勝東反嗆，林昶佐說，對於「老朋友」林會長在現場對他表達不滿，他也要再次跟林勝東說聲歹勢，「環南的各位頭家辛苦了」，對於一直以來的照顧，他都相當感激。

林昶佐提到，自從疫情爆發以來，身為在地立委，他與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗，也爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件，現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，是從政者不可迴避的責任。

最後，林昶佐表示，「請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法