台北夜市微解封第二天 柯文哲親臨寧夏夜市：台北市不是冒進

今天（1日）是台北市夜市微解封第二天，台北市長柯文哲親自來到寧夏夜市。（圖片擷取自臉書）

2021/07/01 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日趨緩，台北市長柯文哲28日也宣布台北市夜市「微解封」。今日（1日）他甚至親臨寧夏夜市，要讓更多人了解，「台北市不是冒進」。

柯文哲表示，微解封的第二天，他來到寧夏夜市，看到過去很少出現在攤商臉上的面罩、每個攤位都放上防疫酒精，出入口有實聯制QR code，這是夜市的新面孔。同時，他也看見熟悉的美食，QQ球、潤餅、小丸子，這個街頭又重現活力。

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寧夏夜市自治會林會長說，從三級警戒開始，他們已停業整整50天，休市期間攤商們每天惶恐不安，不知何時才能有穩定收入。所以他們更珍惜這個復業的機會，主動想出比照得來速、自主減攤、輪流營業，也只准外帶，不能逗留，大家高度自治團結抗疫，共謀生機！

柯文哲說，台北市不是冒進，而是帶著人民面對現實、有策略地與疫情共存，「在疫苗全面施打之前、在加零之前，我們一定要在最低度的管制下，維持人民的正常生活，才能取得生計與經濟之間的平衡點。」

柯文哲表示，我們已經在時代的洪流下，被迫往前走，唯有認真面對、思考疫情下的新常態。回到正常，才會成為可能。

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