為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北夜市微解封第二天 柯文哲親臨寧夏夜市：台北市不是冒進

    今天（1日）是台北市夜市微解封第二天，台北市長柯文哲親自來到寧夏夜市。（圖片擷取自臉書）

    今天（1日）是台北市夜市微解封第二天，台北市長柯文哲親自來到寧夏夜市。（圖片擷取自臉書）

    2021/07/01 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日趨緩，台北市長柯文哲28日也宣布台北市夜市「微解封」。今日（1日）他甚至親臨寧夏夜市，要讓更多人了解，「台北市不是冒進」。

    柯文哲表示，微解封的第二天，他來到寧夏夜市，看到過去很少出現在攤商臉上的面罩、每個攤位都放上防疫酒精，出入口有實聯制QR code，這是夜市的新面孔。同時，他也看見熟悉的美食，QQ球、潤餅、小丸子，這個街頭又重現活力。

    寧夏夜市自治會林會長說，從三級警戒開始，他們已停業整整50天，休市期間攤商們每天惶恐不安，不知何時才能有穩定收入。所以他們更珍惜這個復業的機會，主動想出比照得來速、自主減攤、輪流營業，也只准外帶，不能逗留，大家高度自治團結抗疫，共謀生機！

    柯文哲說，台北市不是冒進，而是帶著人民面對現實、有策略地與疫情共存，「在疫苗全面施打之前、在加零之前，我們一定要在最低度的管制下，維持人民的正常生活，才能取得生計與經濟之間的平衡點。」

    柯文哲表示，我們已經在時代的洪流下，被迫往前走，唯有認真面對、思考疫情下的新常態。回到正常，才會成為可能。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    寧夏夜市打頭陣「微解封」成破口？網友熱議
    2021/07/01 15:21

    寧夏夜市打頭陣「微解封」成破口？網友熱議
    台北寧夏夜市「微解封」 他曝現場「報復性逛夜市」人潮引熱議
    2021/06/30 06:08

    台北寧夏夜市「微解封」 他曝現場「報復性逛夜市」人潮引熱議

    七期生活圈腹地漸稀　品牌建商釋出絕版地段
    柯文哲搶先「解封夜市」 汪浩批：他是瘋了，還是喪心病狂！
    2021/06/29 23:01

    柯文哲搶先「解封夜市」 汪浩批：他是瘋了，還是喪心病狂！
    北市夜市微解封 柯文哲：比照餐廳營業有何不可？
    2021/06/29 21:21

    北市夜市微解封 柯文哲：比照餐廳營業有何不可？
    政治今日熱門
    近半美參議員致函戴琪 籲為美台洽簽貿協做準備
    2021/07/01 00:45

    近半美參議員致函戴琪 籲為美台洽簽貿協做準備

    台美TIFA會議落幕// 我籲美方 擴大疫苗、藥品供應
    2021/07/01 05:30

    台美TIFA會議落幕// 我籲美方 擴大疫苗、藥品供應

    《嘉縣》翁章梁施政報告 持續開發工業區
    2021/07/01 05:30

    《嘉縣》翁章梁施政報告 持續開發工業區

    台美TIFA共識 成立多項工作小組密集討論
    2021/07/01 05:30

    台美TIFA共識 成立多項工作小組密集討論

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播