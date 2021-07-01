日捐疫苗相挺 台灣10名漫畫家畫出滿滿謝意
〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕台灣漫畫家為感謝日本捐贈疫苗給台灣的義舉，特別繪製了10幅插畫彩稿「謝謝日本」，今天在東京的駐日台灣文化中心公開。駐日代表謝長廷邀請日本台灣交流協會理事長谷崎泰明到場觀賞，谷崎對台灣漫畫家的行動力感到吃驚，他表示，日本提供疫苗才過沒多久，就有這麼多台灣知名漫畫家繪製了謝謝日本的畫作，而且每幅作品都讓他覺得很暖心，希望有更多日本民眾來觀展。
駐日台灣文化中心去年與文化內容策進院（文策院）合辦「台灣漫畫夜市展」，向日本行銷台灣漫畫作品，市場反應極佳，今年以「漫畫有聲展」為主題邀請10部台灣原創漫畫參展，配合平板電腦操作，將靜止的漫畫有聲化，以提高作品吸睛度，展期至8月20日止。
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除了行銷漫畫之外，這次的展出還同場加碼「謝謝日本彩稿展」，由去年奪下日本外務省「日本國際漫畫賞」金獎的漫畫家韋蘺若明及獲得2020年京都國際漫畫獎大獎及插畫優秀獎雙冠的Gene等10名台灣新銳漫畫家，繪製謝謝日本的彩稿。
駐日文化中心主任王淑芳表示，交流協會今年2月在台灣漫畫博覽會時，邀請日本漫畫家繪製簽名板參展，感謝10年前台灣對日本311震災的援助。此事讓她很感動，覺得我們也可邀台灣漫畫家以畫作回禮，原本設定的主題是「日台友好」，並為東奧的台日的選手加油。
不過就在上個月，台灣疫情升溫，日本火速捐贈疫苗馳援，王淑芳表示，當時她看了很感動，希望能及時表達我們謝意。所以她就和文策院商量，決定將主題更改為「謝謝日本」，文策院緊急連絡漫畫家，漫畫家們也欣然配合，王淑芳表示，很感謝這些漫畫家，在很短的時間內把原來的內容做一些轉變。
文策院院長李明哲也指出，透過文化內容表現台灣對日本的感謝，是展現台灣民間的深切情誼、表達台日友好的心意，也希望透過漫畫的媒介，讓日本民眾對台灣有更深一層的認識。
本次提供彩稿與感言的漫畫家包括小峱峱、韋蘺若明、英張、Gene、每日青菜、灰野都、楊基政、胚謎pemy、米宗子、許彤等10位。韋蘺若明於感言表示「有日本這樣的朋友真的太好了！最愛日本！」，英張表示「感謝日本慷慨贈與疫苗，這場及時雨穩定了台灣人民的心」。
對於日本捐贈疫苗「及時雨」，謝長廷也藉由致詞時表示，台灣是善良感恩的社會，俗語說「食人一口，還人一斗」，日本台灣交流協會以及日本的許多朋友都有為這件事而努力，再次對協助台灣的日本各界人士，致上真心的感謝。
谷崎在謝長廷的陪同觀賞展出的漫畫作品和謝謝日本彩稿，兩人還開心地聊起了童年想當漫畫家的夢想。谷崎仔細觀賞台灣漫畫家的畫作和感言，他表示，看了很高興也很窩心，他還提到蔡英文總統發表了謝謝日本的溫馨話語，日本國民感受到深深的情意，透過各種方式，台灣民眾對於日本迅速、及時地提供疫苗給予肯定，這些訊息他們都收到了。
至於「漫畫有聲展」部分，今年展出的10部台灣原創漫畫包含常勝《閻鐵花、韋蘺若明《送葬協奏曲》、米宗子《無能戀愛諮商中心》、楊基政《請聽我的聲音!!》、拆野拆替、胚謎pemy《第九號愛麗絲》、小峱峱《守娘》、英張《採集人的野帳》、Gene《世界末日也要和你在一起》、每日青菜《Day Off》、以及小杏桃、灰野都《3次元男子戀愛攻略》。
文化中心也指出，去年「台灣漫畫夜市展」展出25位台灣漫畫家作品，目前已知促成參展台灣漫畫家阮光民《用九柑仔店》，預計將在 2021 年底於日本發行，漫畫家AKRU作品「百獸之笛」在上月獲角川出版「青騎士 第2B号」漫畫雜誌連載，另外，文策院於展後也協助超過10部作品、約5家日本出版社正在積極洽談日文版權中。