日捐疫苗相挺 台灣10名漫畫家畫出滿滿謝意

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（左）在駐日代表謝長廷和台灣文化中心主任王淑芳陪同下，觀賞台灣漫畫家的謝謝日本彩稿展。（記者林翠儀攝）

2021/07/01 21:14

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕台灣漫畫家為感謝日本捐贈疫苗給台灣的義舉，特別繪製了10幅插畫彩稿「謝謝日本」，今天在東京的駐日台灣文化中心公開。駐日代表謝長廷邀請日本台灣交流協會理事長谷崎泰明到場觀賞，谷崎對台灣漫畫家的行動力感到吃驚，他表示，日本提供疫苗才過沒多久，就有這麼多台灣知名漫畫家繪製了謝謝日本的畫作，而且每幅作品都讓他覺得很暖心，希望有更多日本民眾來觀展。

駐日台灣文化中心去年與文化內容策進院（文策院）合辦「台灣漫畫夜市展」，向日本行銷台灣漫畫作品，市場反應極佳，今年以「漫畫有聲展」為主題邀請10部台灣原創漫畫參展，配合平板電腦操作，將靜止的漫畫有聲化，以提高作品吸睛度，展期至8月20日止。

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除了行銷漫畫之外，這次的展出還同場加碼「謝謝日本彩稿展」，由去年奪下日本外務省「日本國際漫畫賞」金獎的漫畫家韋蘺若明及獲得2020年京都國際漫畫獎大獎及插畫優秀獎雙冠的Gene等10名台灣新銳漫畫家，繪製謝謝日本的彩稿。

駐日文化中心主任王淑芳表示，交流協會今年2月在台灣漫畫博覽會時，邀請日本漫畫家繪製簽名板參展，感謝10年前台灣對日本311震災的援助。此事讓她很感動，覺得我們也可邀台灣漫畫家以畫作回禮，原本設定的主題是「日台友好」，並為東奧的台日的選手加油。

不過就在上個月，台灣疫情升溫，日本火速捐贈疫苗馳援，王淑芳表示，當時她看了很感動，希望能及時表達我們謝意。所以她就和文策院商量，決定將主題更改為「謝謝日本」，文策院緊急連絡漫畫家，漫畫家們也欣然配合，王淑芳表示，很感謝這些漫畫家，在很短的時間內把原來的內容做一些轉變。

文策院院長李明哲也指出，透過文化內容表現台灣對日本的感謝，是展現台灣民間的深切情誼、表達台日友好的心意，也希望透過漫畫的媒介，讓日本民眾對台灣有更深一層的認識。

本次提供彩稿與感言的漫畫家包括小峱峱、韋蘺若明、英張、Gene、每日青菜、灰野都、楊基政、胚謎pemy、米宗子、許彤等10位。韋蘺若明於感言表示「有日本這樣的朋友真的太好了！最愛日本！」，英張表示「感謝日本慷慨贈與疫苗，這場及時雨穩定了台灣人民的心」。

對於日本捐贈疫苗「及時雨」，謝長廷也藉由致詞時表示，台灣是善良感恩的社會，俗語說「食人一口，還人一斗」，日本台灣交流協會以及日本的許多朋友都有為這件事而努力，再次對協助台灣的日本各界人士，致上真心的感謝。

谷崎在謝長廷的陪同觀賞展出的漫畫作品和謝謝日本彩稿，兩人還開心地聊起了童年想當漫畫家的夢想。谷崎仔細觀賞台灣漫畫家的畫作和感言，他表示，看了很高興也很窩心，他還提到蔡英文總統發表了謝謝日本的溫馨話語，日本國民感受到深深的情意，透過各種方式，台灣民眾對於日本迅速、及時地提供疫苗給予肯定，這些訊息他們都收到了。

至於「漫畫有聲展」部分，今年展出的10部台灣原創漫畫包含常勝《閻鐵花、韋蘺若明《送葬協奏曲》、米宗子《無能戀愛諮商中心》、楊基政《請聽我的聲音!!》、拆野拆替、胚謎pemy《第九號愛麗絲》、小峱峱《守娘》、英張《採集人的野帳》、Gene《世界末日也要和你在一起》、每日青菜《Day Off》、以及小杏桃、灰野都《3次元男子戀愛攻略》。

文化中心也指出，去年「台灣漫畫夜市展」展出25位台灣漫畫家作品，目前已知促成參展台灣漫畫家阮光民《用九柑仔店》，預計將在 2021 年底於日本發行，漫畫家AKRU作品「百獸之笛」在上月獲角川出版「青騎士 第2B号」漫畫雜誌連載，另外，文策院於展後也協助超過10部作品、約5家日本出版社正在積極洽談日文版權中。

台灣漫畫家Gene繪製的謝謝日本彩稿，畫裡布滿了日本和台灣的元素。（記者林翠儀攝）

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明仔細端詳金獎漫畫家韋蘺若明的得將作品《送葬協奏曲簡介》。（記者林翠儀攝）

駐日台灣文化中心與文策院今年合辦「漫畫有聲展」，配置平板電腦讓靜止的漫畫有聲化，以提高作品吸睛度（記者林翠儀攝）

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