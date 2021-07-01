千里疫苗情！立陶宛無畏中國 預告在台灣設辦事處

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）週三預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先事項之一。（路透檔案照）

2021/07/01 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛無畏中國壓力，先前贈送台灣2萬劑武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病疫苗），台灣則以善款援助立陶宛慈善機構；立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）週三預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先事項之一。

立陶宛外交部新聞稿指出，藍斯柏吉斯週三與62個該國外交機構舉行年度會議，藍斯柏吉斯表示，立陶宛要做好應對挑戰的準備，尋求新方式加強與合作夥伴共組聯盟，「我們希望在全球擴大自由與民主的區域」，藍斯柏吉斯強調對東歐採取積極行動的重要性，還要與南歐國家加強戰略夥伴關係。

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藍斯柏吉斯指出，立陶宛外交部正在審查東亞外交政策，目的是使商業市場多樣化，同時要加強與東亞國家的關係，現在澳洲大使館已經開設，立陶宛將在台灣設立辦事處，包含有效的經濟外交在內，這些外交項目都是立陶宛主要的優先事項之一，立陶宛也會在新加坡、南韓設立駐外機構。

藍斯柏吉斯認為，立陶宛的出口市場政策應該走向戰略多元化，加強外交使團的經濟代表性，所有駐外大使也將在未來幾天繼續討論經濟外交政策，以及其他合作聯盟議題。

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