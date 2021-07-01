促「海外黑名單」檔案移轉 檔案局曾2度赴外交部審選

行政院促轉會今日公布陳文成案後續調查情形，經追查發現，外交部存有數百案與海外黑名單相關檔案。（促轉會提供）

2021/07/01 20:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院促轉會今表示，經追查發現，外交部存有235案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審選為政治檔案。外交部今進一步說明，外交部全面清查可能管有的政治檔案，並造冊送交檔案局審選、配合移轉作業；為求審慎，外交部去年下半年也曾兩度會同檔案局及專家學者，前往檔案庫房實地審選政治檔案。

今年是陳文成命案40週年。1981年7月2日陳文成被警總約談後，隔日陳屍台大研究圖書館旁。促轉會今天公布後續調查情形。「海外黑名單」體制圖像以往是由國安局、國民黨主導，搭配調查局、外交、僑務、警總、警政系統共同建構，不論是情治或外交單位，都會利用留學生來蒐集「反政府」人士的言行動態，相關人員領有津貼。

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促轉會追查發現，外交部存有235案與海外黑名單相關檔案。包含針對美國、歐洲等各國台灣同鄉會的活動收集、對黑名單人士入出境審核、對海外台獨運動的監控等，促轉會已建議檔案局審選為政治檔案。

促轉會同時指出，此前調查發現國民黨仍持有與陳文成、海外黑名單相關檔案，卻從未通報。促轉會將持續調查，也希望國民黨積極回應社會，還原歷史真相。

對於媒體報導「外交部藏有海外黑名單」，外交部今天表示，這樣的說法有誤，因外交部是保存歷史檔案，並已積極配合檔案局及促轉會等業管機關的需求，進行相關檔案的移轉作業。

外交部說明，自2002年《檔案法》施行以來，外交部便依據「國家檔案移轉辦法」，配合檔案局，辦理存管檔案移轉為國家檔案的作業。2019年7月《政治檔案條例》實施後，檔案局並於2020年初發布「辦理政治檔案清查作業指引」。

外交部指出，去年已即參照該指引所列各項關鍵字，全面清查可能管有的政治檔案，並依指引將清查的檔案目錄造冊，送交檔案局進一步審選，後續也積極辦理選定為政治檔案的移轉作業。另基於審慎考量，外交部去年下半年兩度會同檔案局及專家學者，前往外交部檔案庫房實地審選政治檔案。

外交部表示，外交部所管有的檔案資料非常豐富，部分檔案史料更是彌足珍貴，為了提升檔案應用價值，落實開放政府政策，包括這次政治檔案徵集，外交部均全力配合中央主管機關辦理審選及移轉等作業。

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