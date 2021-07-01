竹北代表會提普發萬元紓困自治條例草案 公所：財政不足有困難

新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢（右2）和代表林宇洋（右1），今天召開記者會提出「竹北市因應新冠肺炎普發振興經濟紓困金自治條例」草案，立委林為洲（左2）、林思銘（左1）也出席。 （林啟賢辦公室提供）

2021/07/01 17:02

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢和代表林宇洋，今天召開記者會，提出「竹北市因應新冠肺炎普發振興經濟紓困金自治條例」草案，要求竹北市公所依程序編列預算送交代表會審議。市公所回應重申，審視財政實不足以支應普發現金，建請立委協助為地方爭取更多防疫及紓困預算，協助民眾度過難關。

竹北市長何淦銘表示，竹北市財政結構，截至6月底公庫存款約有44億3千萬餘元，但110年總預計支付款項計有14億餘元，且尚有應付保留款約15億8千萬餘元，市庫僅有賸餘約14億餘元，此外還有未來將推動的重要建設，包含特色公園、停車場、幼兒園，以及每年固定編列的社福經費等，普發現金勢必排擠其他公共建設預算，實無餘裕普發紓困金。

請繼續往下閱讀...

何淦銘說，他理解各行業深受疫情衝擊，除公所積極協助民眾申辦中央紓困及審核作業，也懇請兩位立委向中央爭取各項紓困補貼，減輕縣民的負擔，中央地方同心協力、各司其職，為百姓爭取福利。

林啟賢表示，各行各業遭受疫情衝擊，他聽到太多鄉親訴苦，因此研議提出了「普發現金紓困」方案，希望以最快、最直接的方式，幫助有困難的市民，苦民所苦！「萬元紓困金」並非憑空亂喊，是經過計算評估的，竹北市公所市庫現有44億3千萬元存款，未付款大約13億，實施現金紓困絕對綽綽有餘，不會造成財政負擔，也沒有債留子孫的問題；錢要花在刀口上，人民守法繳稅，現在最需要政府照顧，就應該把錢用來應急！

林宇洋說，疫情嚴峻時刻，許多國家早已採取直接發放現金或消費券給個人或家庭，我國彰化縣的花壇鄉、大村鄉以及苗栗縣的獅潭鄉，也都有發放紓困金。因次，將上述草案排入議程，要求市公所依照程序，在議事堂向代表會以及全體市民針對財政狀況進行專案報告，詳細說明「普發紓困現金」可行性。

副主席葉信輝和代表林祺烜、鄭建村、曾美琴、蔡蕥鍹等人也連署支持。林為洲和林思銘說，先前中國國民黨立院黨團曾經提出「全民普發1萬元」紓困方案，可惜遭到否決；兩人強調「普發紓困現金，中央不做地方做！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法