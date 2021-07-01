未要求衛生局配發疫苗給好心肝 黃珊珊秀完整對話截圖自清

黃珊珊下午開記者會說明好心肝事件。（擷取自youtube影片）

2021/07/01 16:47

相關新聞：證據曝光！簡舒培出示LINE截圖 好心肝聯繫黃珊珊索疫苗

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市爆發好心肝診所特權打疫苗事件，台北市議員簡舒培於臉書爆料，市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情，簡舒培下午提供衛生局內部LINE截圖，直指好心肝基金會董事長許金川直接聯繫副市長黃珊珊，並質疑黃珊珊交代衛生局給疫苗；黃珊珊下午臨時召開記者會說明，並提供所有完整截圖，鄭重澄清絕無要求衛生局配發疫苗給好心肝。

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黃珊珊表示，去年在龍山寺參加一場活動，這是她第一次也是唯一一次和許金川見面，6月6日收到許金川透過友人轉的訊息，指希望可參與大規模施打的計畫，並說基金會想表達有足夠能力協助接種計畫，但從頭到尾都是透過朋友而不是許金川醫生直接聯繫。

黃珊珊接著說，朋友在6月7日又代轉一次許金川的訊息，若她和許很熟，便不會透過友人傳遞訊息，當時她回覆友人，台北市大量疫苗快打計畫都在規劃中，由於涉及保存設備、副作用急救的問題，將視中央訂的標準來決定開放。

不過黃珊珊指出，6月8日早上朋友又轉來許金川的訊息，指他已拿到疫苗，但當天她沒看訊息，因為6月3日至8日身體有狀況，晚上都在仁愛醫院休息打點滴，當晚看到新聞說有診所排隊打疫苗的現象，她傳給朋友說好像是好心肝診所，要他們出來說明，這時她才正式要了許金川的電話，請他們趕快出面說明。

黃珊珊也向友人表達，不明白為何許金川為何要謝她，她根本沒有幫忙，壓根也沒告訴衛生局，絕沒有幫忙要疫苗，必須說她當民意代表20幾年，合法不合法以及能不能做的內心都有一把尺，不會要求官員做違反規定的事情。

黃珊珊強調，直到6月9日上午她才第一次和許金川用簡訊聯繫，問他施打對象，並說外界會故意扭曲，要求他們清楚說明，6月9日她從仁愛醫院出院，想到好心肝有與她連絡的事情，便把對話貼在市府群組，但這些都是在6月9日後的事情，也把許爭取合約診所的對話貼在群組，要求市府人員去查明。

最後黃珊珊再度重申，如果是她核發疫苗出去，在所有調查過程裡面，不會有人放過黃珊珊，所有對話都可以提供給媒體朋友，防疫期間收到很多請求、請託，但什麼能做、什麼不能做，不會有模糊地帶。

黃珊珊說，這案子大家都很受傷，過程市府當然也有錯的地方，但希望把事情查清楚 而不是斷章取義的指控，沒有做的事情就不要栽在她頭上，議員有什麼有意見都可以來溝通，有問題先查證。

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黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供與友人的對話紀錄。（北市府提供）

黃珊珊提供想到好心肝有一直透過友人聯繫她，所以把相關訊息傳在市府群組內。（北市府提供）

事情爆發後黃珊珊和許金川聯繫，詢問疫苗到底打了誰。（北市府提供）

事情爆發後黃珊珊和許金川聯繫，詢問疫苗到底打了誰。（北市府提供）

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