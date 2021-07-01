美新國會再有42參議員為台灣致函戴琪 外交部誠摯感謝

第11屆TIFA會談已於6月30日透過視訊方式舉行。（取自美國USTR推特）

2021/07/01 14:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕42位美國聯邦參議員在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談重啟前夕，聯名致函美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。信函呼籲戴琪採取積極作為，為美台洽簽貿易協定奠定基礎。外交部今對此表達誠摯感謝。

美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）及共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio）領銜共42位美國跨黨派參議員，於6月29日聯名致函美國貿易代表戴琪。

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議員們強調，台灣已於去年8月宣布放寬美國牛豬進口限制，目前為美方善意回應並展開談判的時機；聯名參議員也肯定美國貿易代表署（USTR）落實重啟台美TIFA會談的承諾，籲促USTR為未來簽署台美自由貿易協定（FTA）努力奠定根基。

外交部發言人歐江安今天指出，第11屆TIFA會談已於6月30日透過視訊方式舉行，會議成果豐碩，奠定台美經貿關係重大里程碑。歐江安回顧，去年10月有50位美國聯邦參議員聯名致函當時的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），支持深化台美經貿關係。

歐江安進一步說，而在第117屆美國新國會開議後，再度有42位跨黨派參議員聯名致函新任美國貿易代表。對於美國國會對台灣友好的聯邦議員再次力挺強化台美經貿關係，外交部表達誠摯感謝，並將持續與國內相關部會共同深化台美經貿夥伴關係。

此次致函成員包括多位重量級的參議員，例如與拜登總統關係密切、剛訪台的參院紀律委員會主席昆斯（Chris Coons）、參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）等多位領導階層參議員、能源暨天然資源委員會主席曼欽（Joe Manchin）、共和黨首席議員穆考斯基（Lisa Murkowski）、軍事委員會共和黨首席議員殷霍夫（James Inhofe）、商業委員會共和黨首席議員魏克爾（Roger Wicker）等參院各委員會主席及首席議員，及主管貿易議題的參院財政委員會貿易小組主席柯寧（John Cornyn）等財政委員會成員。

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