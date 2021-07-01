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    首頁　>　政治

    外交部藏有數百案「海外黑名單」 促轉會建議審定政治檔案

    行政院促轉會今日公布陳文成案後續調查情形，經追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案。（促轉會提供）

    行政院促轉會今日公布陳文成案後續調查情形，經追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案。（促轉會提供）

    2021/07/01 12:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是陳文成命案40周年，1981年7月2日他被警總約談後，隔日陳屍台大研究圖書館旁。行政院促轉會今日公布後續調查情形，經追查發現，外交部仍有235案與海外黑名單相關檔案。

    促轉會表示，包含針對美國、歐洲等各國台灣同鄉會的活動收集、對黑名單人士入出境審核、對海外台獨運動的監控等，促轉會已建議檔案局審選為政治檔案。

    據調查，「黑名單」體制圖像是由國安局、國民黨主導，搭配調查局、外交、僑務、警總、警政系統共同建構，不論是情治或外交單位，都會利用留學生來蒐集「反政府」人士的言行動態，相關人員領有津貼。

    促轉會強調，此前調查發現國民黨仍持有與陳文成、海外黑名單相關檔案，卻從未通報該會將持續進行調查，也希望國民黨積極回應社會，還原歷史真相。

    促轉會指出，未來相關研究與調查仍將持續進行，還原體制面貌。案發40年後的今日，關於陳文成案的發生脈絡、過程，已逐步清晰，但事件真相仍未完全明朗。陳文成案調查報告的完成並不是國家真相追求的終點，而是一個新的起點。

    促轉會認為，除了個案之外，體制如何運作、責任如何釐清等轉型正義工程須持續推進，方能告慰陳文成博士在天之靈，並成為歷史反省的契機。

    促轉會追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

    促轉會追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

    促轉會查出，外交部有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

    促轉會查出，外交部有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

    促轉會追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

    促轉會追查發現，外交部仍有數百案與海外黑名單相關檔案，已建議檔案局審定為政治檔案。（促轉會提供）

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