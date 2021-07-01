張冠群任戰略顧問、梅家樹晉任上將 蔡總統期勉：國軍戰力更堅強

蔡英文總統代表國人感謝張冠群上將保衛國家的付出。（圖擷取自總統府提供影片）

2021/07/01 12:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」時強調，國人對國軍的期待一天天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；她期許就任戰略顧問的張冠群上將、晉任的梅家樹上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。

蔡總統致詞時首先代表國人感謝張冠群上將及梅家樹上將對保衛國家的付出；並表示，今天張上將的授勳、梅上將的晉任除了是表達肯定，更是期許兩位在未來持續為國軍帶來進步。

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蔡英文指出，張上將擔任軍備副部長期間，對國軍建軍的軍備發展、國軍醫療服務、動員整備等，都有很大的貢獻。尤其張上將是科技研究出身，非常了解科技發展的需求，也把理論運用在實務經驗上。這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹首飛，張上將功不可沒。未來我們將持續借重張上將，讓國軍的各式武器系統可以更加精進。

總統接著指出，而今天晉任的梅上將，擔任過基隆艦艦長、146艦隊長，以及軍備局長、海軍副司令等職務，從海軍第一線到後勤單位，可以說是歷練完整。海軍的勤務不論是出海執行監偵，還是在港待命應變，都充滿了不確定性；不僅辛苦，還需要隨時因應危機做出決定。她相信有這些歷練的梅上將，一定能夠讓各項國防政策執行、推動更加順利。

蔡總統強調，國人對中華民國國軍的期待一天比一天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；因此身為三軍統帥，她期許就任戰略顧問的張上將、晉任的梅上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍的戰力更堅強。

蔡英文提到，今天梅夫人也在現場，她要藉這個機會再一次表達對國軍眷屬的感謝，他們的支持是最堅強的後盾，讓國軍弟兄姊妹能夠沒有後顧之憂，堅守崗位，保護國家。總統最後再次恭喜兩位上將，「我們一起繼續努力」。

包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等均在場觀禮。

總統府提供「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」影音：

蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，她期許晉任的梅家樹上將戮力不懈，一起為國軍的精進打拚。（圖擷取自總統府提供影片）

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