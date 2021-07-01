為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張冠群任戰略顧問、梅家樹晉任上將 蔡總統期勉：國軍戰力更堅強

    蔡英文總統代表國人感謝張冠群上將保衛國家的付出。（圖擷取自總統府提供影片）

    蔡英文總統代表國人感謝張冠群上將保衛國家的付出。（圖擷取自總統府提供影片）

    2021/07/01 12:37

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」時強調，國人對國軍的期待一天天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；她期許就任戰略顧問的張冠群上將、晉任的梅家樹上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。

    蔡總統致詞時首先代表國人感謝張冠群上將及梅家樹上將對保衛國家的付出；並表示，今天張上將的授勳、梅上將的晉任除了是表達肯定，更是期許兩位在未來持續為國軍帶來進步。

    蔡英文指出，張上將擔任軍備副部長期間，對國軍建軍的軍備發展、國軍醫療服務、動員整備等，都有很大的貢獻。尤其張上將是科技研究出身，非常了解科技發展的需求，也把理論運用在實務經驗上。這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹首飛，張上將功不可沒。未來我們將持續借重張上將，讓國軍的各式武器系統可以更加精進。

    總統接著指出，而今天晉任的梅上將，擔任過基隆艦艦長、146艦隊長，以及軍備局長、海軍副司令等職務，從海軍第一線到後勤單位，可以說是歷練完整。海軍的勤務不論是出海執行監偵，還是在港待命應變，都充滿了不確定性；不僅辛苦，還需要隨時因應危機做出決定。她相信有這些歷練的梅上將，一定能夠讓各項國防政策執行、推動更加順利。

    蔡總統強調，國人對中華民國國軍的期待一天比一天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；因此身為三軍統帥，她期許就任戰略顧問的張上將、晉任的梅上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍的戰力更堅強。

    蔡英文提到，今天梅夫人也在現場，她要藉這個機會再一次表達對國軍眷屬的感謝，他們的支持是最堅強的後盾，讓國軍弟兄姊妹能夠沒有後顧之憂，堅守崗位，保護國家。總統最後再次恭喜兩位上將，「我們一起繼續努力」。

    包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等均在場觀禮。

    總統府提供「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」影音：

    蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，她期許晉任的梅家樹上將戮力不懈，一起為國軍的精進打拚。（圖擷取自總統府提供影片）

    蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，她期許晉任的梅家樹上將戮力不懈，一起為國軍的精進打拚。（圖擷取自總統府提供影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳寶餘 接任參謀總長
    2021/06/25 05:30

    陳寶餘 接任參謀總長
    副總長特寫》「海軍阿信」屢上火線拆彈 梅家樹廣獲信任
    2021/06/24 20:18

    副總長特寫》「海軍阿信」屢上火線拆彈 梅家樹廣獲信任

    七期生活圈腹地漸稀　品牌建商釋出絕版地段
    江啟臣：建構堅實國防 以實力換和平
    2020/10/07 05:30

    江啟臣：建構堅實國防 以實力換和平
    授勳陳建仁 蔡：未來4年讓台灣成更好國家
    2020/05/19 05:30

    授勳陳建仁 蔡：未來4年讓台灣成更好國家
    海軍證實︰4/14登磐石艦檢疫 「嗅味覺異常」未列檢疫條件
    2020/04/22 11:34

    海軍證實︰4/14登磐石艦檢疫 「嗅味覺異常」未列檢疫條件
    敦睦艦隊下船前未實質檢疫 軍方：每天都有量體溫
    2020/04/19 18:29

    敦睦艦隊下船前未實質檢疫 軍方：每天都有量體溫
    政治今日熱門
    惡言惡語比病毒還洶湧 史英寫「給阿中的信」悲嘆台灣處境
    2021/06/30 13:18

    惡言惡語比病毒還洶湧 史英寫「給阿中的信」悲嘆台灣處境

    苗栗接種率吊車尾、庫存比彰化多 曾玟學：要疫苗又打不到人身上有何用？
    2021/06/30 13:55

    苗栗接種率吊車尾、庫存比彰化多 曾玟學：要疫苗又打不到人身上有何用？

    解決墊付案爭議 羅東鎮代會7/5復議
    2021/06/30 14:16

    解決墊付案爭議 羅東鎮代會7/5復議

    國民黨賣枋山芒果 江啟臣︰遭綠營側翼攻擊
    2021/06/30 14:42

    國民黨賣枋山芒果 江啟臣︰遭綠營側翼攻擊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播