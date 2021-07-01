藝文工作者紓困被勞保重複勾稽 文化部、勞保局允解決

藝文團體透過國民黨立委洪孟楷召開線上記者會反映，申請藝文工作者紓困時，發現身分遭勞保局註記，無法申請。（擷取自臉書線上記者會）

2021/07/01 12:18

〔記者林良昇／台北報導〕政府因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情推出「紓困4.0」，藝文團體反映部份成員身分遭勞保局勾稽，反而無法申請藝文工作者補助，勞保局表示，6月中旬已和文化部聯繫過，可能系統較沒落實，允諾解決問題。

國民黨立委洪孟楷今與台北市藝術創作者職業工會副理事長張文駿、綠龍戲坊團長江明龍召開線上記者會，反應藝文工作者在申請「紓困4.0」補助時，其身分遭勞保局勾稽，無法申請補助較高的藝文工作者補助的問題，希望相關單位解決。

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張文駿表示，他個人要申請藝文工作者紓困時，發現他因為有勞保，身分被勞保局勾稽，但他其實沒去申請勞保局的紓困，多次與勞保局、文化部人員電話確認，卻一直無法處理，甚至到了6月29日，在文化部的系統上，他的身分仍被勞保局勾稽。

江明龍指出，紓困應該要擇優處理，在南部劇班，有千人從事相關工作，約有9成人員勞保保在工會，就會被認定為勞工而非藝文工作者，只能在勞動部申請紓困，很多年長的工作者看到文化部回應「資格不符」，就會放棄改領補助較低的勞工紓困。

江明龍認為，這次紓困補助申請比去年困難，全台戲團人員可能僅兩成符合文化部的資格，維持戲團演出的周邊人員，如燈光、音響人員不在紓困範圍，政府可能考慮到有不肖業者濫申請，但可針對不肖業者註記，不該因噎廢食。

針對重複勾稽的問題，勞保局副局長蕭宗慶表示，在6月中旬已與文化部聯繫，已處理相關問題，可能在操作和施行上較沒落實，會再強化溝通，不會讓當事人再去頻繁打電話聯繫，簡化流程。

文化部綜合規劃司司長林宏義則說，藝文團體的燈光、音響等周邊工作人員要能提出相關證明，也能納入補助﹔紓困資格並非以是否投勞保作為唯一標準，只要能證明僱傭關係或其他舉證，用自然人的身分申請也可以。

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