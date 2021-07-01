陳其邁批恩主公醫院 江啟臣︰民進黨遇到責任歸屬就同黨一命

江啟臣到三峽恩主公醫院致贈防疫物資給醫護人員。（記者邱書昱攝）

2021/07/01 11:52

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨主席江啟臣今天到新北市三峽恩主公醫院贈送防疫物資，由於仁武群聚案遭高雄市長陳其邁批評醫院「沒疫調沒隔離」，他表示，民進黨老是喜歡講同島一命，但遇到責任歸屬或相關事件的檢討，看到的都是同黨一命，令人遺憾。

江啟臣說，疫情衝擊新北市，不管是確診數等都影響大，然而新北醫療量能比例上卻是最低，但看到新北市長侯友宜都沒有怪給別人，自己扛下來，甚至全力配合中央政府做好防疫，這才是同島一命。

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江啟臣說，民進黨不要遇到責任或事情，就變成同黨一命，政治、醫療、疫苗分配都要替部分縣市叫屈，以疫苗分配來說，新北嚴重受影響，可是從疫苗數量來看，外界卻不覺得是重災區。

這次國民黨捐贈恩主公醫院，共4320口罩、隔離衣400件、市議員洪佳君加碼3箱N95跟隔離衣。江啟臣也說，在沒有足夠疫苗情形下，最辛苦的就是第一線醫護，再度喊話政府要買安全、有效的疫苗。

恩主公醫院副院長李俊慶也感謝許多善心人士協助捐贈物資，未來醫護也會堅守崗位，大家的支持是走下去的動力。

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