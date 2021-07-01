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    首頁　>　政治

    讚新竹市為中央地方合作防疫典範 柯建銘籲國民黨停止政治口水

    民進黨團總召柯建銘昨天與行政院長蘇貞昌到新竹市關心新竹市孕婦疫苗接種站。（取自柯建銘臉書）

    民進黨團總召柯建銘昨天與行政院長蘇貞昌到新竹市關心新竹市孕婦疫苗接種站。（取自柯建銘臉書）

    2021/07/01 11:42

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨團總召柯建銘昨天與行政院長蘇貞昌到新竹市關心孕婦疫苗接種站。柯建銘今天表示，新竹市為中央與地方攜手合作防疫的典範，這是我們需要的國家力量，期待國民黨在防疫上能停止政治口水、惡鬥，共同努力。

    柯建銘指出，昨天在新竹市體育館迎來新竹市長林智堅熟悉的自信笑容，很專業的介紹新竹市宇美町式疫苗打法，完善的規劃與配置，五星級的服務，坐在椅子的年輕媽媽、準媽媽們還悠閒的滑手機，也有坐在小椅子陪媽媽的小朋友，正在著色畫圖，準爸爸、家屬們坐在二樓看台區陪同關心，全場寂靜、溫暖，毫無吵雜聲，構成一幅美麗的畫面，如林智堅所言，是為準媽媽們準備「最安靜卻最有生命力的一站」，一針兩顧。

    柯建銘說，自疫情嚴重以來，林智堅的效率、執行力、防疫力，用心認真全國稱道，24小時內在竹科蓋起全國最大最有效率的快篩站，守護台灣矽谷，今疫苗接種站更做到家人放心、孕婦滿意的幸福城市。

    柯建銘指出，這場景與一小時前剛離開每天惡鬥、抹黑、口水的台北，宛如不同的世界，反差對比太大，真實、良善的台灣，總在故鄉的新竹，過程中，他近距離的注視，蘇院長仔細聆聽林智堅報告的表情，不時關心提問及交互討論，毫不馬虎，還問有何需要中央幫忙之處？可謂「用心的市長，認真的院長」，中央與地方攜手合作防疫的典範，這是我們需要的國家力量。

    柯建銘最後表示，期待國民黨在防疫上能停止政治口水、惡鬥，大家捲起袖子，共同努力，希望國人能早日拿下口罩，恢復正常、有活力的台灣，迎向國家未來的挑戰。

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