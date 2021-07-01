前路透總編砲轟柯文哲、黃珊珊 北市府：防疫期間提建議卻未被採納

北市府發言人陳智菡。（北市府提供）

2021/07/01 11:37

〔記者楊心慧／台北報導〕曾任《路透》亞洲金融總編的菲爾·史密斯（Phil Smith），目前定居新北市八里左岸，他PO文痛批台北市防疫，批評副市長黃珊珊、市長柯文哲「令人嘆為觀止的傲慢」，對此市府發言人陳智菡表示，台北市過去在防疫期間，提出非常多具體建議，但可惜有時沒被採納。

菲爾·史密斯針對北市府砲火全開，甚至批評副市長黃珊珊承認沒有接聽陳時中的來電，還敢在臉書發文講這件事，在他看來這相當於瀆職罪，更是對她應該保護和服務的台北市民的蔑視。

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市府發言人陳智菡指出，台北市過去在防疫期間，提出非常多具體建議，包含率先推出防疫旅館、防疫計程車，去年8月的時候指揮中心打算開放入境的旅客可入住一般旅館，當時北市府也憂心擔心成為破口，所以也在行政院會當中提出看法。

陳智菡接著說，在3+11的爭議中，柯文哲也表示為何航空機組員不能夠和一般人居家格離用同套標準，並提出建議，應要讓航空機組員優先打疫苗，台北市政府已經多次提出具體實質、建設性的建議，但可惜的是有時沒被採納。

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