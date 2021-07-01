為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院上午通過產檢假增為7天 放寬夫妻同請育嬰留停

    行政院長蘇貞昌上午主持院會，將通過產檢假增為7天、放寬夫妻同時可申請育嬰留停相關修法。（資料照）　

    行政院長蘇貞昌上午主持院會，將通過產檢假增為7天、放寬夫妻同時可申請育嬰留停相關修法。（資料照）　

    2021/07/01 09:58

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為搶救低生育率，減輕育兒父母的負擔，今天上午由院長蘇貞昌主持院會，將通過修正「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套法案，產檢假將由目前的5天增為7天，而因勞工夫妻目前只能有一方申請育嬰留職停薪，政院也將通過修法放寬勞工夫妻可同時申請育嬰留停。

    政院官員上午表示，為推行「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，使夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼，以及產檢假增加2日並放寬彈性工作的要件，行政院上午召開的院會將通過「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套修法。

    院會將通過修正「性別工作平等法」，將產檢假由現行5天增為7天，增加2天的薪資由政府補助，不會加重雇主負擔。

    行政院因應當前少子女化議題，行政院長蘇貞昌在5月6日召開的院會拍板通過衛福部「安心生產」政策加強版，以「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，投入約100億元經費，挽救低生育率的問題。

    蘇揆當時裁示，產檢次數由現行10次增加為14次，並指示相關部會進一步修法，推動產檢假由現行5天修正為7天。

    至於現行「就業保險法」明定，父母同為被保險人者，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。政院今天將通過修法進一步放寬勞工夫妻可同時申請育嬰留職停薪，至於公務員部分，目前已經放寬可申請育嬰留停，政院今也將通過相關修法，放寬申請育嬰留停，軍公教與勞工一體適用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行政院會今將通過// 產檢假7天 夫妻可同請育嬰留停
    2021/07/01 05:30

    行政院會今將通過// 產檢假7天 夫妻可同請育嬰留停
    7月1日勞動新制上路 育嬰留停津貼拉到8成
    2021/06/25 16:01

    7月1日勞動新制上路 育嬰留停津貼拉到8成

    網石《MARVEL未來革命》事前預約全球開跑
    補助要點公告了！育嬰留停津貼加碼2成 7/1日上路
    2021/06/04 17:43

    補助要點公告了！育嬰留停津貼加碼2成 7/1日上路
    母親節大禮！政院擬放寬育嬰留停、不孕症擴大補助對象
    2021/05/06 10:26

    母親節大禮！政院擬放寬育嬰留停、不孕症擴大補助對象

    股債齊進穩定收益
    政治今日熱門
    新聞360》台美重啟TIFA貿易會談 揭台灣優勢籌碼
    2021/06/30 11:00

    新聞360》台美重啟TIFA貿易會談 揭台灣優勢籌碼 影片

    黃珊珊稱振興名單中央接受 王定宇直指說法荒謬之處
    2021/06/30 10:14

    黃珊珊稱振興名單中央接受 王定宇直指說法荒謬之處

    中國干擾台取得疫苗「白宮認證」 鄭運鵬：勿再扣民進黨遇中則反
    2021/06/30 11:47

    中國干擾台取得疫苗「白宮認證」 鄭運鵬：勿再扣民進黨遇中則反

    跟江啟臣別苗頭？ 朱立倫會藍委推828公投不在籍投票
    2021/06/30 10:28

    跟江啟臣別苗頭？ 朱立倫會藍委推828公投不在籍投票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播