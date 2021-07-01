政院上午通過產檢假增為7天 放寬夫妻同請育嬰留停

行政院長蘇貞昌上午主持院會，將通過產檢假增為7天、放寬夫妻同時可申請育嬰留停相關修法。（資料照）

2021/07/01 09:58

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為搶救低生育率，減輕育兒父母的負擔，今天上午由院長蘇貞昌主持院會，將通過修正「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套法案，產檢假將由目前的5天增為7天，而因勞工夫妻目前只能有一方申請育嬰留職停薪，政院也將通過修法放寬勞工夫妻可同時申請育嬰留停。

政院官員上午表示，為推行「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，使夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼，以及產檢假增加2日並放寬彈性工作的要件，行政院上午召開的院會將通過「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套修法。

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院會將通過修正「性別工作平等法」，將產檢假由現行5天增為7天，增加2天的薪資由政府補助，不會加重雇主負擔。

行政院因應當前少子女化議題，行政院長蘇貞昌在5月6日召開的院會拍板通過衛福部「安心生產」政策加強版，以「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，投入約100億元經費，挽救低生育率的問題。

蘇揆當時裁示，產檢次數由現行10次增加為14次，並指示相關部會進一步修法，推動產檢假由現行5天修正為7天。

至於現行「就業保險法」明定，父母同為被保險人者，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。政院今天將通過修法進一步放寬勞工夫妻可同時申請育嬰留職停薪，至於公務員部分，目前已經放寬可申請育嬰留停，政院今也將通過相關修法，放寬申請育嬰留停，軍公教與勞工一體適用。

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