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    台灣基進黨工嗆柯P「智商0.157」 民眾黨反轟：沒執政經驗的側翼

    台灣基進批評台北市微解封會造成防疫破口，被民眾黨發言人蔡峻維反嗆是毫無直正經驗的側翼。（蔡峻維提供）

    台灣基進批評台北市微解封會造成防疫破口，被民眾黨發言人蔡峻維反嗆是毫無直正經驗的側翼。（蔡峻維提供）

    2021/06/30 21:22

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲昨宣布夜市「微解封」，被台灣基進高雄市黨部組織部主任周則宇批評會造成更大防疫破口，並嗆柯P自稱智商157、根本是「微智商0.157吧」；對此，民眾黨發言人蔡峻維今天反嗆，指揮中心6月宣布暫停營業場所並不包含夜市，台灣基進作為「毫無執政經驗的側翼政黨」，用「假消息帶風向」已不是第一樁。

    蔡峻維表示，病毒不會從台灣的土地自己長出來，有錢賺的攤販也不會自己選擇休市，這一切都是因為中央錯誤政策導致病毒入侵所致，台灣基進作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁，呼籲指揮中心應該對這樣惡意製造國內分化、搗亂防疫與經濟活動的防疫豬隊友開罰，才能遏止歪風。

    蔡峻維指出，中央疫情指揮中心6月份發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，全國暫停營業的11大場所中，並不包含夜市，且在6月28日前，全台灣各地已有部分夜市，包含高雄瑞豐夜市恢復營業。

    他強調，台北市在29日宣布夜市攤商「有條件復業」，當中夜市自治會及業者必須向台北市衛生局、市場處報備相關的防疫措施，進行人流管控、全面外帶、禁止內用，且以「不用脫下口罩就能完成交易」的攤商為主。

    蔡峻維說，在餓死與病死之間，盡力去得平衡才是「苦民所苦」的父母官該做的，一個沒有執政經驗的側翼政黨，應該多問多學，不要只會出一張嘴；並批評，對台灣基進來說，讓人民早點過上正常日子並不重要，他們要的只是窮盡一切力量打擊綠營政敵，這就是他們存在的意義。

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