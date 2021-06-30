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    TIFA會議我提疫苗授權代工 美方允諾繼續討論

    台美TIFA會議我提疫苗授權代工，美方允諾繼續討論。（行政院提供）

    台美TIFA會議我提疫苗授權代工，美方允諾繼續討論。（行政院提供）

    2021/06/30 18:53

    〔記者李欣芳／台北報導〕台美第11屆TIFA會議今天上午舉行，歷經8小時討論順利落幕，雙方在簡化醫療器材審核程序上達成共識，衛福部次長薛瑞元在今天行政院傍晚的記者會上表示，將透過諮詢輔導、滾動式審查加速疫苗通關，對我方提出疫苗授權代工想法，美方釋出善意，願意繼續往下討論。

    我方主談人、經貿辦副總談判代表楊珍妮在會中表示，美方認為會議是「高度成功」，雙方針對「貿易與投資」、「深化雙方貿易關係」2大議題展開討論。

    在貿易與投資部分，雙方在多個議題達成共識，包括同意簡化審核文件程序，有利消費者加速取得所需醫藥器材，楊珍妮說，我方在會中呼籲美方，逐步以援助、技術分享、授權代工方式擴大新冠肺炎藥品以及疫苗的供應。

    深化雙方貿易關係層面，其中就貿易便捷化部分，台美雙方也同意在世界貿易組織（WTO）架構下，更積極推動防疫物資加速流通與通關程序，楊珍妮說，我方在會中呼籲美方，在兼顧醫療安全及病患福祉下，包括疫苗在內的防疫物資，採取快速取得方式通關，以加速取得防疫物資。

    薛瑞元在行政院的記者會上指出，美方對我方提出疫苗授權與代工想法釋出善意，「這裡面牽涉的東西不少，他們願意繼續往下討論」。

    薛瑞元說，關於簡化疫苗進出口程序，衛福部會藉由諮詢輔導與滾動式審查來加速進行。

    此外，由於台灣鋼鐵產業盼爭取232關稅納入談判項目，經濟部次長陳正祺會後表示，會中向美方提出關切，盼美方能盡速檢討鋼鋁232國安關稅，並取消台灣鋼鐵輸美稅率。

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