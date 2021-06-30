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    TIFA復談 民進黨：證明在野黨「壓錯寶」說法是錯的

    民進黨發言人謝佩芬。（資料照）

    民進黨發言人謝佩芬。（資料照）

    2021/06/30 18:52

    〔記者楊淳卉／台北報導〕睽違5年，台美第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今重啟會談。民進黨發言人謝佩芬今表示，TIFA是台美雙方最正式的經貿談判平台，此次TIFA復談顯示台美間跨出重要的一步，也證明拜登政府和川普一樣重視台美經貿的發展，過去在野黨批評蔡英文政府「壓錯寶」的說法顯然是錯的，民進黨歡迎並期待接下來更多的相關進展。

    謝佩芬回顧，上次台美TIFA會議是在2016年蔡英文總統剛上任時舉行，如今在雙方政府外交及經貿談判官員的努力下，睽違5年重啟談判，可謂跨出台美間重要的一步，更有助於疫情後台灣整體經濟發展。這也證明了拜登政府和川普一樣重視台美經貿的發展，而過去在野黨批評蔡英文政府「壓錯寶」的說法，顯然是錯的。

    謝佩芬說，此時重啟TIFA貿易對話，有助於台灣在全球供應鏈重組爭取更關鍵的地位，加上去年啟動的EPPD經濟繁榮夥伴對話，讓台美各面向深化雙邊合作，更盼雙方累積更多的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動能。

    謝佩芬進一步表示，依照美國與其他國家的經驗，貿易談判皆相當費時，像韓國、日本都和美國談了多年才談完，並非一蹴可幾，台美TIFA也不會在這一次就一口氣達成BTA談判。但這次的復談，將有助雙方開啟未來更多談判，更有助於疫情過後台灣整體經濟的發展。

    謝佩芬強調，台美之間不是只有外交、國防的交流，經濟貿易更是重要的合作項目，TIFA復談有助於為台美之間拼上完整的拼圖，有助於台美雙邊關係的深化。雙方如能洽談順利，更有助於台灣和其他國家間的經貿談判。與此同時，民進黨政府會在區域安全、經貿、防疫等多面向上，持續與美國保持緊密的溝通與交流。

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