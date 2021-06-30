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    白宮證實台取得疫苗「途徑被截斷」 民進黨籲朝野團結對外

    民進黨發言人周江杰。（資料照）

    民進黨發言人周江杰。（資料照）

    2021/06/30 16:29

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出「美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被截斷」，民進黨發言人周江杰今表示，白宮發言人說法證實干擾的確存在，他也呼籲在野黨，切莫忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，對於中國干擾台灣取得疫苗的言行，希望朝野可以團結對外。

    周江杰表示，美國白宮發言人的說法，證實干擾的確存在，也證明台灣政府並非沒有向外採購國際疫苗，而是早就有向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾台灣取得疫苗。

    周江杰表示，所謂的外力截斷台灣取得疫苗的動機，相信一定不是善意。全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康應是最優先事項，但卻有外力試圖截斷台灣對外採購疫苗的取得，套句台灣人常說的話，「金夭壽」。

    周江杰說，這也同時說明了為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因。同時間，我們卻看到中國外交部和國台辦，對此發表批評的言論，顯然這個所謂外界的不當干擾，確有此事。

    周江杰最後表示，我們也要在此呼籲在野黨，切莫忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，台灣應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康。同樣的，對於中國干擾台灣取得疫苗的言行，也希望朝野可以團結對外，如此才是全民之福。

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